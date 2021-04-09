Kuru dutun faydaları nelerdir? İşte kuru dutun sağlığa yararları

Kuru dutun faydaları nelerdir? İçeriğinde yüksek miktarda C vitamini ve demir bulunan kuru dut, K vitamini, potasyum ve E vitamini açısından da zengin.



Antioksidanlar, serbest radikallerin hücreye verdiği hasarları engeller. Dutun yaprağı, sapı ve özellikle meyvesi birçok antioksidan bakımından zengindir. Dutta bulunan bir antioksidan ise oldukça dikkat çekiyor: Resveratrol. Teksas Üniversitesi Sağlık Bilimi Merkezi’nin yayınladığı bir çalışmada resveratrol, daha uzun bir yaşam gerekli. Bu antioksidan yaşlanmayı da geciktiriyor.



Dut, makrofajları aktive eden alkoloidleri içerir. Makrofajlar hastalıklara karşı vücudumuzda devamlı teyakkuzda olan beyaz kan hücreleridir. Dut bu özelliği nedeniyle hastalıklara karşı bağışıklık sistemimizi güçlendirir ve adeta bir sağlık bekçiliği görevi yapar.