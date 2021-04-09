Kuru dutun faydaları nelerdir? İşte kuru dutun sağlığa yararları
Dutun yaşı kadar kurutulmuş hali de sağlık açısından oldukça faydalı. Kuru dut, lezzetli ve sağlıklı olmasının yanı sıra bazı hastalıklardan da koruyor. Yüksek oradan C vitamini içeren kuru dut, uzun zaman muhafaza edilebiliyor. Peki kuru dutun faydaları nelerdir? İşte kuru dutun sağlığa yararları
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Kuru dut, içerik bakımından taze dutla aynı özelliklere sahiptir. Dut kurutuluğunda içerisindeki su oranı azalır. Böylece mevsimi kısa olan dutun kurutulmuş hali uzun süre yenebiliyor. Diyetisyen Alican Demiroğlu, zengin besin değerleri ile önemli bir kaynak olan kuru dutun faydalarını anlattı.
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Kuru dutun faydaları nelerdir?
İçeriğinde yüksek miktarda C vitamini ve demir bulunan kuru dut, K vitamini, potasyum ve E vitamini açısından da zengin.
Antioksidanlar, serbest radikallerin hücreye verdiği hasarları engeller. Dutun yaprağı, sapı ve özellikle meyvesi birçok antioksidan bakımından zengindir. Dutta bulunan bir antioksidan ise oldukça dikkat çekiyor: Resveratrol. Teksas Üniversitesi Sağlık Bilimi Merkezi’nin yayınladığı bir çalışmada resveratrol, daha uzun bir yaşam gerekli. Bu antioksidan yaşlanmayı da geciktiriyor.
Dut, makrofajları aktive eden alkoloidleri içerir. Makrofajlar hastalıklara karşı vücudumuzda devamlı teyakkuzda olan beyaz kan hücreleridir. Dut bu özelliği nedeniyle hastalıklara karşı bağışıklık sistemimizi güçlendirir ve adeta bir sağlık bekçiliği görevi yapar.
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Antioksidanlar bakımından zengin olan kuru dut, kansere karşı iyi bir koruyucudur. Çin tıbbında yüzyıllar boyu kansere karşı şifa amacıyla kullanılmıştır ve yapılan bilimsel çalışmalar bu uygulamaların haklı olabileceğini göstermiştir. Özellikle siyah dut son zamanlarda kansere karşı önerilen meyvelerin başında gelmektedir.
Antioksidanlar bakımından zengin olan kuru dut, kansere karşı iyi bir koruyucudur. Çin tıbbında yüzyıllar boyu kansere karşı şifa amacıyla kullanılmıştır ve yapılan bilimsel çalışmalar bu uygulamaların haklı olabileceğini göstermiştir. Özellikle siyah dut son zamanlarda kansere karşı önerilen meyvelerin başında gelmektedir.
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İçerdiği posa (lif) sayesinde düzenli tüketiminde, kolesterol seviyelerini sağlıklı aralıklarda tutmaya yardımcı olur ve kalp sağlığını korur. İyi bir posa kaynağı olması aynı zamanda bağırsakların çalışmasına da olumlu katkılar sağlar.
Birçok bilimsel çalışmada dutun kan şekerini dengeleyici özelliği üstünde durulmuştur. Dutun içerdiği DNJ (1-deoksinojirimisin) isimli madde besinlerin sindiriminde görev alan bir enzimi baskılayarak kan şekerinin daha yavaş yükselmesini sağlar. Bu da kan şekerinin kontrolünü sağlar. Ancak diyabet hastaları porsiyonlarına dikkat etmelidirler.
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Kuru dut nasıl tüketilir?
Kuru dutu gün içinde yoğurdun içine eklenerek tüketilebilir. Özellikle tatlı krizini sağlıklı bir şekilde aşmak isteyenler içine biraz da toz tarçın eklediklerinde harika bir tatlı alternatifi olacaktır.
Kuru dutu ceviz, fındık ya da badem gibi yağlı tohumlarla birlikte tüketip sağlıklı bir ara öğün haline getirilebilir.
Şeker kullanılmadan pekmezini yapılabilir.
Aynı zamanda kahvaltılarda da rahatlıkla tüketebileceğiniz kuru dutu tek başına da porsiyon miktarına dikkat ederek tüketebilirsiniz.