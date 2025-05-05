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Küresel ısınma polen alerjilerini de etkiledi! Artık tüm yıl sürüyor | Polen alerjisi nasıl tedavi edilir?

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#Sağlık#Yaşam#Polen Alerjisi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2025 12:57

Polen alerjisinin normal zamanda şubat ayında başlayıp birkaç ay sürdüğünü belirten Prof. Dr. Şadan Soyyiğit, "Küresel iklim değişikliğiyle birlikte bunun zamanlaması yıl boyu da artık yayılmış durumda" dedi.