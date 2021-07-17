Kurban eti neden kokar, nasıl saklanır? İşte, kurban etinin dinlendirilmesiyle ilgili uzmanından öneriler

Kurban Bayramı yaklaşırken, kurban ibadetlerini gerçekleştirecek olan Müslümanlar tarafından kurban etinin nasıl saklanması gerektiği ve neden koktuğu sorgulanmaya başladı. Kurban etini sağlıklı şekilde tüketilmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, etin poşette uzun süre tutulmamasını ve serin bir yerde yayılarak soğuması gerektiğini tavsiye ediyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan, Prof. Dr. Kamil Bostan, kurban etinin kaç saat dinlendirilmesi ve saklanması hakkında bazı bilgiler verdi. İşte, kurban eti saklarken dikkat edilmesi gerekenler...