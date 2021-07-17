Kurban eti neden kokar, nasıl saklanır? İşte, kurban etinin dinlendirilmesiyle ilgili uzmanından öneriler
Kurban Bayramı ile birlikte en çok tartışma konusu olan kurban etinin kokması ve saklama koşulları yeniden gündeme geldi. Pek çok kişi kurban etinin sertliğinden ve ağır kokusundan şikâyet eder. Aslında kurban etini sertleştiren dinlendirilme süresi ve saklama koşullarıdır. Peki, Kurban eti neden kokar, nasıl saklanır? İşte, kurban etinin dinlendirilmesiyle ilgili uzmanından öneriler…
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Kurban Bayramı yaklaşırken, kurban ibadetlerini gerçekleştirecek olan Müslümanlar tarafından kurban etinin nasıl saklanması gerektiği ve neden koktuğu sorgulanmaya başladı. Kurban etini sağlıklı şekilde tüketilmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, etin poşette uzun süre tutulmamasını ve serin bir yerde yayılarak soğuması gerektiğini tavsiye ediyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan, Prof. Dr. Kamil Bostan, kurban etinin kaç saat dinlendirilmesi ve saklanması hakkında bazı bilgiler verdi. İşte, kurban eti saklarken dikkat edilmesi gerekenler...
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KURBAN ETİ NEDEN KOKAR?
Kurbanlık kesildikten hemen sonra, sıcağı sıcağına naylon poşete sarılıyor ve o şekilde buzdolabına atılıyor. Bu sırada ise et pişiyor ve çok ağır kokuyor uyarılarında bulunan uzmanlar, kesim ve saklama koşullarında yapılan bu hatalara dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor.
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Kurban Bayramı öncesinde, kurban etinin nasıl saklanacağı ve tüketileceği konusunda bilgi veren Prof. Dr. Kamil Bostan, "Henüz kesilmiş taze kurban eti uzun süre poşette tutulursa bozulma ve ağırlaşma süreci hızlanır. Bu nedenle et en kısa sürede poşetten çıkarılıp temiz ve serin bir yerde yayılarak soğuması sağlanmalı" tavsiyesinde bulunuyor.
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KURBAN ETİ NASIL SAKLANIR?
Kurbanlık hayvanın kesilip parçalanmasından sonra, olgunlaşmamış sıcak kurban etinin serin ve temiz bir yerde, geniş bir kap veya tepside birkaç saat dinlendirilmeye ve havalandırılmaya bırakılmalı.
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Kesim yerinde poşet içinde bize teslim edilen ve sıcak olan eti en kısa sürede poşetten çıkararak temiz ve serin bir yerde yayarak soğumasını sağlamak gerekir.
Derin dondurucuda sıcaklığın -18 derece olmasına dikkat edilmelidir. Öte yandan derin dondurucudan çıkarılan et mutfak tezgahında bekletilerek çözdürülmemelidir. Yoksa etin üstünde bulunan ve derin dondurucuda uyku konumuna geçen bakteriler hızla çoğalarak hem etin bozulmasına hem de birçok hastalığa yol açar.
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Etler poşette ne kadar uzun süre tutulursa bozulma süreci o kadar hızlanır ve et ağırlaşır. Dolayısıyla kurban eti uzun süre poşette bırakılmamalı.
Havalandırırken de et belli aralıklarla tersyüz edilmeli ve bu şekilde tüm parçaların havalanması sağlanmalı. Zira kesim sonrası taze ette görülen ilk değişim ölüm sertliğidir.
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Et, pişirilmesinden bir gün önce buzdolabının +4 derecedeki normal raflarına alınmalı ve bu şekilde çözdürülmelidir. Çözdürülen et tekrar derin dondurucuda saklanmamalıdır.