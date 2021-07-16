Kurban eti ne zaman ve nasıl tüketilmeli? Kurban Bayramı'nda sağlıklı beslenmenin yolları
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala uzmanlar, sağlıklı beslenme konusunda uyarıda bulunuyor. Peki kurban eti ne zaman ve nasıl tüketilmeli? Kurban Bayramı'nda sağlıklı beslenmenin yolları
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1
Uzmanlara göre bayram sabahlarının sembolü olan kahvaltıda börek, kızartma tarzı ağır ve yağlı gıdalar yerine peynir, zeytin, reçel, pekmez, domates, salatalık, haşlanmış yumurta, tam buğday ekmeği, şekersiz çay ya da bitki çayı tüketilmesi öneriliyor. Öğle yemeğinde protein ağırlıklı beslenilmesini öneren uzmanlar, akşam yemeğinde ise sindirimi kolay ve düşük kalorili sebze ağırlıklı bir menü tercih edilmesini tavsiye ediyor. Özellikle mide-bağırsak hastalığı olan kişilerin, sindirimi zor olan taze kurban etini hemen tüketmemeleri; etlerin buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra haşlama veya ızgarada pişirme yöntemiyle hazırlanması gerektiği belirtiliyor.
Diyetisyen Özden Örkcü, bayramda sağlıklı beslenmeye yönelik tavsiyelerde bulundu.
2
Dengeli beslenmenin ana kuralı; tüm besin gruplarından bir arada yemek, yavaş ve iyi çiğnemek, az ve sık yemek, posa alımı için sebze ve meyveleri mutlaka tüketmek, yağı yeterli miktarda ve doymamış yağlardan tercih etmek. Ayrıca günlük en az 1.5-2 litre su içmek, tahıllardan, kuru baklagillerden ve hayvansal besinlerden protein yetecek miktarda almaya dikkat etmek de dengeli beslenme açısından oldukça büyük öneme sahip.
3
İyi yapılmış bir kahvaltının kişiyi hem güne hazırlar hem de gün içinde ihtiyaç duyulan enerjinin önemli bir kısmını sağlar. Ayrıca bayram sabahlarının sembolü olan kahvaltı da dengeli bir şekilde yapılmalı.
4
Kahvaltıda börek, kızartma tarzı ağır ve yağlı gıdalar yerine peynir, zeytin, reçel/pekmez, domates-salatalık, haşlanmış yumurta, tam buğday ekmeği, şekersiz çay ya da bitki çayı yer almalı. Öğle yemeğinde protein ağırlıklı beslenilmeli, akşam ise sindirimi kolay ve düşük kalorili sebze ağırlıklı bir menü tercih edilmeli.
Özellikle obezite, yüksek tansiyon, kalp-damar, mide ve diyabeti olan kişilerin beslenmelerine daha çok dikkat etmeli.
5
Etler, sindirimi zor olan besinlerdir. Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik, hem pişirmede hem de sindirimde zorluğa yol açar. Bu nedenle özellikle mide-bağırsak hastalığı olan kişilerin kurban etlerini hemen tüketmemesi, buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra haşlama veya ızgarada pişirme yöntemiyle hazırlayarak tüketmeleri sağlık açısından daha doğru olacaktır.
Yağlı etlerde doymuş yağ ve kolesterol içeriğinin daha yüksektir. Kalp-damar hastalığı, diyabet (şeker hastalığı) ve yüksek tansiyonu olan kişilerin Kurban Bayramı’nda yağsız veya az yağlı etleri tercih etmeleri, kısıtlı miktarlarda tüketmeleri ve aşırıya kaçmamaları gerekiyor.