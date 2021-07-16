Kurban eti ne zaman ve nasıl tüketilmeli? Kurban Bayramı'nda sağlıklı beslenmenin yolları

Etler, sindirimi zor olan besinlerdir. Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik, hem pişirmede hem de sindirimde zorluğa yol açar. Bu nedenle özellikle mide-bağırsak hastalığı olan kişilerin kurban etlerini hemen tüketmemesi, buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra haşlama veya ızgarada pişirme yöntemiyle hazırlayarak tüketmeleri sağlık açısından daha doğru olacaktır.



Yağlı etlerde doymuş yağ ve kolesterol içeriğinin daha yüksektir. Kalp-damar hastalığı, diyabet (şeker hastalığı) ve yüksek tansiyonu olan kişilerin Kurban Bayramı’nda yağsız veya az yağlı etleri tercih etmeleri, kısıtlı miktarlarda tüketmeleri ve aşırıya kaçmamaları gerekiyor.