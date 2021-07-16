Kurban eti nasıl pişirilir? Hem lokum kıvamında hem de sağlıklı et pişirmenin püf noktaları
Kurban Bayramı'nda et tüketimi oldukça önemli bir konu. Etin doğru bir şekilde pişirilmesi ve tüketimine dikkat edilmeli. Peki kurban eti nasıl pişirilir? Hem lokum kıvamında hem de sağlıklı et pişirmenin püf noktaları...
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1
Kahvaltı sofraları, et yemekleri, tatlılar ve ikramlıklar bayramların olmazsa olmazı. Kurban Bayramı'nın yaklaştığı şu günlerde de sağlıklı bir bayram geçirmek beslenmeye dikkat edilmesi gerekiyor. Bu noktada etin nasıl pişirildiği de ayrı bir önem kazanıyor. Diyetisyen Kader Lala, sağlıklı et pişirme teknikleri hakkında önemli bilgiler verdi.
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Kurban etinin ortalama 24 saat buzdolabında bekletildikten sonra tüketilmesi uygundur. Dinlendirilen et daha kolay pişer, daha lezzetli olur ve vücudun eti sindirmesi daha kolaydır.
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Kurban etlerinin tereyağı veya kuyruk yağında, yüksek sıcakta pişirilerek kavurma yapılması sağlık açısından uygun değildir. Yüksek ateşe maruz kalan yoğun hayvansal yağ, eti kanserojen içeriği yüksek bir besin haline getirir. En ideali, eti kendi suyunda, bol sebze ile pişirmektir.
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İlla kavurma yapılmak isteniyorsa, en çok kullanılan ve çok miktarda pişirilen etler için en uygun olan yöntem kaynayan etin kısık ateşte suyunu çekerek yavaş yavaş pişmesini beklemek, sonrasında kavurmaktır. Ayrıca kavurmanın lezzeti baharatlarda gizli olsa da, önemli bir diğer detay da yanında servis edilen sebzelerdir. Haşlanmış sebze eşliğinde yenen yemekler, bayram yoğunluğunda tüketilen aşırı şekerli ve yağlı yiyeceklerin midenizi yormasına engel olacaktır.
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Etler, mangalda ızgara olarak pişirilecekse, vitamin kaybını en aza indirmek ve dumanın içinde yer alan zehirli maddelerin ete geçmesini engellemek için önlem alınmalıdır. Kömür tam olarak yandıktan ve yarı kor haline geldikten sonra etler pişirilmeli, ateşle et arasındaki mesafenin en az 15 santimetre olmasına dikkat edilmelidir.
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Etin besin değerinden maksimum fayda sağlamak ve yağını olabildiğince azaltmak için en uygun ve sağlıklı yöntem buharda pişirmedir. Bu sayede besinlerin vitamin, mineral değerlerinde ve posasında kayıp yaşanmaz. Buharda pişirme yöntemi ile besin içerisindeki nişasta yumuşar, sebzeler daha yumuşak hale gelir. Böylece sindirim kolaylaşır ve glisemik indeks düşer, uzun süre tokluk hissi sağlar.
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Lezzetli ve sağlıklı bir et yemeği için baharatlardan faydalanılabilir. Kekik, biberiye, kırmızıbiber, kimyon gibi baharatlar kullanılarak, hazmı kolaylaştırıcı etkisi ile sindirim sisteminin, antioksidan özelliği ile de tüm vücudun yükü hafifletilebilir.
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Dinlendirilmemiş çok taze etteki sertlik hem pişirme sırasında hem de sindirimde zorluğa neden olur. Bu nedenle özellikle mide ve bağırsak hastalığı olan kişilerin kurban etini en az bir gün dinlendirerek tüketmesi önemlidir. Buzdolabında bekletilen et; haşlama, fırınlama ya da ızgara ile pişirilmelidir.