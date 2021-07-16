Kurban eti nasıl pişirilir? Hem lokum kıvamında hem de sağlıklı et pişirmenin püf noktaları

Dinlendirilmemiş çok taze etteki sertlik hem pişirme sırasında hem de sindirimde zorluğa neden olur. Bu nedenle özellikle mide ve bağırsak hastalığı olan kişilerin kurban etini en az bir gün dinlendirerek tüketmesi önemlidir. Buzdolabında bekletilen et; haşlama, fırınlama ya da ızgara ile pişirilmelidir.