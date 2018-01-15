Kundume /pratik mantı

Yufkadan mantı yapıyoruz, hem pratik hem de lezzetli mi lezzetli. İlk kez Girit'te yemiştim ve çok beğenmiştim, Sapanca'da komşularım aynısını elde açma hamurla yapıyorlardı onu da çok sevmiştim ama bir gün önceden hazırlanıp, üzeri sıkıca kaplanıp saklanabildiği için davet yemeklerimde böyle yufka ile yapılanı tercih ediyorum ben hem kolay hem de hafif oluyor.



Bu tarif, www.oyascuisine.com yazarı Oya Emerk'e aittir.