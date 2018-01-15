Kundume /pratik mantı

Yufkayla yapılıyor, çok pratik! Tadı leziz, üstelik pek de hafif!
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1
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Yufkadan mantı yapıyoruz, hem pratik hem de lezzetli mi lezzetli. İlk kez Girit'te yemiştim ve çok beğenmiştim, Sapanca'da komşularım aynısını elde açma hamurla yapıyorlardı onu da çok sevmiştim ama bir gün önceden hazırlanıp, üzeri sıkıca kaplanıp saklanabildiği için davet yemeklerimde böyle yufka ile yapılanı tercih ediyorum ben hem kolay hem de hafif oluyor.
Bu tarif, www.oyascuisine.com yazarı Oya Emerk'e aittir.
2
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Malzemeler
3 adet yufka 300 gr kıyma 1 adet soğan (rendelenmiş) 1 tatlı kaşığı salça Tuz Karabiber 3 bardak süzme yoğurt 3-4 diş sarmısak Küçük bir demet maydanoz 1 çay bardağı diş diş doğranmış Ceviz 3-4 yemek kaşığı tereyağı 1 çorba kaşığı pul biber Sumak Kuru nane 1 adet et su tablet, + 3 bardak su veya 3 bardak et suyu
Kıyma hiçbir şey ilave etmeden tavaya konur, suyunu bırakır, çeker, kavrulur. Rendelenmiş soğan, salça, tuz ve karabiber eklenir, tekrar çevrilir. Maydanoz kıyılır ve diş diş kırılmış cevizle birlikte kıymaya ilave edilir. Bir kenara alınır.
3
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Yufkalar açılır, üst üste konur ve ortasından ikiye katlanır. Yarım daire şeklindeki yufkalar dört-beş parmak genişliğinde parçalara kesilir. Her bir uzun parça da ikiye bölünür.
4
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Dikdörtgen yufka parçaları tezgaha yayılır tam orta kısımlarına kıymalı içten birer tepeleme kaşık ince bir şekilde boydan boya konur. Yufkanın boş kısımları çok hafif ıslatılır.
5
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Kenarlar birbiri üstüne kapatılarak, rulo şeklinde sarılır ve muffin kaplarına (tepsiye) gül gibi sarılmış şekli ile yerleştirilir. 180 dereceye ısıtılan fırına verilir ve nar gibi kızartılır.
6
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Tencereye saf et suyu veya et suyu tableti ve 3 bardak su konur kaynatılır. Fırından çıkarılan mantıların üzerine küçük bir kepçe ile bu et suyu dökülür ve tekrar fırına verilir. Gerekirse yine et suyu verilir. Suyu çekince fırından çıkarılır.
7
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Ezilmiş sarmısak ve yoğurt çırpa çırpa karıştırılır. Tereyağı tavada eritilir içine pul biber konur, rengi değişene kadar kavrulur.
8
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Servis için düz bir tabağa önce yoğurtlu karışımdan bir kepçe konur üzerine, biberli yağ gezdirilir, tabağın tam ortasına mantı konur, üzerine sumak, kuru nane serpilir.