Kundume /pratik mantı

Tencereye saf et suyu veya et suyu tableti ve 3 bardak su konur kaynatılır. Fırından çıkarılan mantıların üzerine küçük bir kepçe ile bu et suyu dökülür ve tekrar fırına verilir. Gerekirse yine et suyu verilir. Suyu çekince fırından çıkarılır.