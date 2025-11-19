Kullanırken çok dikkatli olun! Bu iki vitamin takviyesinin yarardan çok zararı olabilir

Brigham and Women's Hastanesi'nde koruyucu tıp şefi olan JoAnn Manson, "Herkes kendisine harika bir sağlık kazandıracak sihirli hapı arıyor. Ancak besin takviyeleri genellikle bu değildir, çünkü faydaları genellikle risklerinden ağır basmaz” dedi.

Bu, bazı insanların belirli besinleri takviye etmeye ihtiyaç duymadığı anlamına gelmiyor; sadece çoğu insanın, genellikle ihtiyaç duyduklarını düşündükleri tüm vitaminleri takviye etmeye ihtiyaç duymadığı anlamına geliyor.