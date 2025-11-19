Kullanırken çok dikkatli olun! Bu iki vitamin takviyesinin yarardan çok zararı olabilir

Messer, "A vitamini normal fetal gelişim için esastır, ancak çok fazla alınması hem anneye hem de gelişmekte olan fetüse zarar vererek göz, kalp, organ ve merkezi sinir sistemi doğum kusurları riskini artırabiliyor” dedi.
Manson, "Orta miktarlarda ve hamilelik dışında bile, A vitamini takviyeleri cilt tahrişi ve kemik kırığı riskinin artmasıyla ilişkilendirilmiştir” bilgisini verdi.
2023'te yayımlanan bir araştırma, A vitamini toksisitesinin akne ve sedef hastalığını tedavi etmek için kullanılan topikal A vitamininden (retinol) de kaynaklanabileceğini gösteriyor.