×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
HAMİLELİK BEBEK ÇOCUK ERGENLİK EBEVEYN YAŞAM YAZARLAR
HABERLERAile HaberleriEbeveyn HaberleriSağlık Haberleri

Kulağı ağrıdığı için uyumaya gitti, üç saat sonra hayatını kaybetti!

Güncelleme Tarihi:

#Menenjit#Menenjit Nedir#Bakteriyel Menenjit
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2025 09:10

40 yaşındaki Pete Hynes, Aralık 2022'de bir cumartesi sabahı ani bir kulak ağrısının ardından biraz dinlenmek için yatağına gitti. Ağrıyı, ailenin geri kalanının da yakalandığı soğuk algınlığına bağlamıştı. Ancak birkaç dakika sonra yere yığıldı. Saatler sonra öleceğinden habersizdi…