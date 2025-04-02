Kulağı ağrıdığı için uyumaya gitti, üç saat sonra hayatını kaybetti!

EŞİNİN VEFATINDAN SONRA YATAKLARA DÜŞTÜ

Eşi Lou Hynes, “O günden sonra hayatımızın sonsuza dek değişeceğini asla bilemezdik” dedi ve eşinin vefatından bu yana ‘yataktan dahi kalkamadığı’ zamanları anlattı:

“Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Çocuklar gelip benimle konuşuyorlardı, ağızları hareket ediyordu ama ben hiçbir şey duyamıyordum ve kelimenin tam anlamıyla hareket edemiyordum. Felç, Pete'in ölümünü aylarca hiç idrak edememenin doruk noktasıydı. Gerçeklik aniden yüzüme çarptı, artık bu benim hayatım. Her şey bu tür bir çöküşle doruğa ulaştı. Dürüst olmak gerekirse, herhangi birinin herhangi bir şey söyleyebileceğini ya da yapabileceğini ve umursamayacağımı hissettim, tamamen kendimden geçmiştim.”