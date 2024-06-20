Küfle yaşamak vücuda ne yapıyor? ‘Hastalığım geçer diye bekledim ama kalıcı hale geldi’

KÜF HORMON DENGESİNİ BOZABİLİR

Küf maruziyetinin hormon dengesini de değiştirebileceğinin altını çizen Erika Radford, “Çünkü fazla küfün östrojen benzeri özelliklere sahip olduğu pek çok araştırmada gösterildi. Bu da hormon seviyelerini bozabilir ve testosteronu düşürebilir” dedi ve ekledi:

“Bu durum erkekler için sağlık sorunlarına yol açabilir çünkü düşük testosteron seviyeleri ereksiyon bozukluğuna neden olabilir. Bu ayrıca uyku düzenlerini, ruh halini ve testis boyutunu etkileyebilir, ayrıca koltuk altı ve kasık kıllarının kaybına ve düşük veya sıfır sperm sayısına neden olabilir. Kadınlar için de kilo alımı, düşük libido ve ruh hali değişiklikleri düşük testosteron seviyeleri görülebilir.”



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