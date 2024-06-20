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Küfle yaşamak vücuda ne yapıyor? ‘Hastalığım geçer diye bekledim ama kalıcı hale geldi’

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#Sağlık#Küf Hastalığı#Küfün Zararları
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2024 08:48

Yapılan araştırmalar, küfün solunum yolu problemleri, alerjik reaksiyonlar ve ciddi solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabileceğini ortaya koyuyor. Uzmanlar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve zayıf bağışıklık sistemine sahip bireyler için küfün büyük bir tehlike olduğunu belirtiyor. Peki küf oluşumunu engellemek için ne yapmak gerekiyor? Küf hangi sağlık sorunlarına neden oluyor? İşte detaylar...