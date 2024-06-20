Küfle yaşamak vücuda ne yapıyor? ‘Hastalığım geçer diye bekledim ama kalıcı hale geldi’

KÜFÜ ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPILMALI?
Küf oluşumunu önlemek için şu 5 adımı takip etmek çok önemli…
1- Nem seviyelerini kontrol altında tutun: Nem, küf oluşumunu teşvik eder. Evdeki nem seviyelerini düşük tutmak için nem alma cihazları kullanın veya nemli alanları sık sık havalandırın.
2- İyi havalandırma sağlayın: Evdeki havayı sürekli olarak dolaştırmak, küf oluşumunu engeller. Odaları düzenli olarak havalandırın ve banyo veya mutfuk gibi nemli alanlarda vantilatör kullanın.
3- Sızıntıları hemen onarın: Sızıntılar ve su hasarı, küfün oluşmasına yol açabilir. Tesisat problemlerini hızlıca onarın ve sızıntıları önleyin.