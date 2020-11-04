Kudret narının faydaları nelerdir? Tüketirken nelere dikkat edilmeli?

Kudret narı tüketirken nelere dikkat edilmeli? Eğer bir hastalığınız varsa ya da tedavi görüyorsanız kudret narı tüketmeden doktora danışmalısınız. Özellikle hamilelerin kudret narı tüketmeden önce bir uzmana sormalarında fayda var. Kudret narının ya da macununun günde 1 tatlı kaşığından fazla tüketilmesi mide sorunlarına ve ishale neden olabileceğinden kudret narını fazla tüketmemek gerekiyor.