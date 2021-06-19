Sağlık Haber Giriş: 19 Haziran 2021 - 13:11 | 19 Haziran 2021 - 13:11

Kudret narının faydaları nelerdir, nasıl kullanılır?

Kudret narı, yeşil, olgunlaştıkça da sarı ve turuncu rengi alan bir meyve. Ayrıca vitamin ve mineral açısından da zengin bir besin. Peki kudret narının faydaları nelerdir, nasıl kullanılır? İşte kudret narının sağlığa etkileri...