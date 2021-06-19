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Sağlık
Haber Giriş: 19 Haziran 2021 - 13:11 | 

Kudret narının faydaları nelerdir, nasıl kullanılır?

Kudret narı, yeşil, olgunlaştıkça da sarı ve turuncu rengi alan bir meyve. Ayrıca vitamin ve mineral açısından da zengin bir besin. Peki kudret narının faydaları nelerdir, nasıl kullanılır? İşte kudret narının sağlığa etkileri...

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Anavatanı Hindistan olan kudret narı, yeşil renkli salatalığı andıran bir görüntüye ve acımsı bir tada sahip. Beslenme ve Diyet Uzmanı Gülşen Lükel, kudret narının faydalarını sıraladı, nasıl kullanılacağını anlattı.

2Kudret narının faydaları nelerdir

Kudret narının faydaları nelerdir?

Kudret narı Helicobacter Pylori bakterisinin sayısını azaltarak aktivitesini baskılar ve üremesini engeller.

Egzama ve sedefe iyi gelmesi kudret narı yararları arasındadır. Bu durumlarda merhem olarak kullanılır.

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Kudret narı şeker rahatsızlığına karşı da faydalıdır.

Saint Louis Üniversitesi’nden Patoloji Profesörü Ratna B. Ray, kudret narının meme kanseri olan kişilerde hastalığın nüksetmesini önlemek için besinlerde bir katkı maddesi olarak kullanılabileceğini belirtmiştir.

4Kudret narı nasıl kullanılır

Kudret narı nasıl kullanılır?

Kudret narı meyvesi genel olarak balla veya zeytinyağı ile karıştırılarak hazırlanır.

Kullanıma hazır şekliyle satılan ballı kudret narı macunu ürünlerini doğal ürün satan yerlerden temin edebilirsiniz.

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Kudret narı meyvesi ve zeytinyağıyla hazırlanmış ürünler de yine doğal ürün marketlerinden alınabilir.

Sabah ve akşam yemek öncesi bir tatlı kaşığı alınır.

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