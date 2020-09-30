Küçücük taneleriyle şifa dağıtıyor... Ancak tüketirken dikkat!

Avrasya’dan Kuzey Amerika’ya kadar geniş bir alanda ve kuzey yarım kürede yetişmektedir. Çiğ ya da kurutulmuş olarak tüketimi yaygındır. Özellikle İsveç’te reçeli,meyve suyu ve şurubu da geleneksel olarak kullanılıyor. Zengin flavanoid, polifenolik asitler, antosiyanin içeriğine sahip kekreyemiş, A-B1-B2-B3-C vitamini, potasyum, kalsiyum, magnezyum, fosfor açısından da iyi bir kaynak.Yetiştiği bölgeye ve toprak yapısına göre içerik oranları değişiklik göstermektedir. Buna ek olarak eser miktarda metal bileşikleri de içermektedir.