Krup nedir, bulaşıcı mı? İşte krup belirtileri ve tedavisi

Covid-19 pandemisinde pek çok varyant, diğer hastalıklarla benzerlik gösteren öksürük, ateş, boğaz ağrısı hatta nezle gibi belirtiler nedeniyle alerji ve griple karıştırılıyordu. Bu hastalıklara son dönemlerde bir yenisi daha eklendi: Krup! Belirtileri neredeyse Delta ve Delta Plus varyantıyla aynı olan krup, endişe yaratırken, bulaşıcı olup olmadığı da araştırılıyor. Peki krup nedir, belirtileri nelerdir? Krup hastalığı ile ilgili detaylar haberimizde.