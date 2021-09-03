Krup nedir, bulaşıcı mı? İşte krup belirtileri ve tedavisi
Baş ağrısı, boğaz ağrısı, ateş, öksürük derken Delta- Delta Plus varyantıyla benzer belirtilere sahip olan krup hastalığı yeniden gündeme geldi. Daha çok kışın görülen krup, kısıtlamaların azaltılmasıyla birlikte bu aylarda da etkisini göstermeye başladı. Peki krup nedir, bulaşıcı mı? İşte krup belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilenler…
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Covid-19 pandemisinde pek çok varyant, diğer hastalıklarla benzerlik gösteren öksürük, ateş, boğaz ağrısı hatta nezle gibi belirtiler nedeniyle alerji ve griple karıştırılıyordu. Bu hastalıklara son dönemlerde bir yenisi daha eklendi: Krup! Belirtileri neredeyse Delta ve Delta Plus varyantıyla aynı olan krup, endişe yaratırken, bulaşıcı olup olmadığı da araştırılıyor. Peki krup nedir, belirtileri nelerdir? Krup hastalığı ile ilgili detaylar haberimizde.
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Krup nedir?
Krup üst hava yollarının enfeksiyon veya başka nedenle şişmesi haline verilen isimdir. Dokuların şişmesiyle hava yolu daralır nefes alırken zorlanma olur, metalik kaba bir ses çıkar. Çocuk öksürdüğünde havlamaya benzer bir gürültü oluşur. Çoğu zaman evde tedavi edilebilen 3-5 gün süren hafif bir hastalıktır.
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Krup kimlerde görülür?
Krup genellikle 6 ay ile 3 yaş arası çocuklarda görülür ve evde tedavi edilebilir.
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Krup belirtileri nelerdir?
Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı, krup belirtilerini şu şekilde sıralıyor;
Bakteriye bağlı krup yüksek ateş yapabilir.
Viral enfeksiyonlarda ateş çok yüksek olmayabilir.
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Soğuk algınlığı belirtileri ile başlayıp, yüksek tonda havlar tip öksürüğe dönen klinik belirtiler gösterir.
Geceleri belirtiler daha fazladır.
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Öksürme, panik ile çırpınma, ağlama, nefes borusundaki şişliğin artmasına ve nefes darlığına neden olur.
Çocukların nefes boruları zaten dar ve küçük olduğundan en ufak bir şişlik belirtileri daha çabuk görülebilir kılar.
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Krup bulaşıcı mı?
Krup hastalığı bulaşıcıdır ve çoğu zaman enfekte olmuş çocuklar tarafından hapşırılma veya öksürüklü hava yoluyla bulaşan damlacıklar tarafından yayılır.
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Krup tedavisi
Eğer çocuğun nefes güçlüğü hem nefes alırken hem verirken varsa, salyası akıyor ve yutma güçlüğü varsa, bitkin veya aşırı huzursuz ise, dudak etrafı, burnu ve parmak uçları giderek mavi-gri bir renk alıyorsa, acilen hastaneye gitmek gerekir.
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Çocuğu dik tutmak ve kucakta uyutmak yararlı olabilir. Bilimsel çalışmalar buhar uygulamanın kesin yararını göstermemiş olmakla birlikte bazı hastalarda buhar solumak rahatlatıcı olabilmektedir. Hastane yatışı gerektiren ağır olgularda kortizon veya epinefrin kullanılır.
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Krup nasıl önlenir?
Sigara dumanına maruz kalmak enfeksiyonu ve alerjiyi kolaylaştırır. Çocukların sigara dumansız evlerde ve ortamlarda büyümesi son derece önemlidir. Mikroplardan korunmak için aşıların tam olduğuna dikkat etmeli, hasta kişilerle yakın temastan kaçınılmalı, eller çok sık sabunla yıkanmalıdır. Solunum yolu alerjisi olan çocukların hastalıklarının kontrol altında tutulması krup ataklarını önleyecektir.