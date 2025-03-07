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Kreşe giden 2 çocuktan birinde görülüyor! Özellikle 2 yaşın altındaki çocuklar çok etkileniyor

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#Çocuklarda Grip#Çocuklarda İnfluenza#Grip
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2025 08:39

Bahar aylarına kadar süren grip sezonu yetişkinleri olduğu gibi çocukları da hedef alıyor. Yüksek ateşle etkisi altına alarak halsiz bırakıyor, bazen hastaneye yatışı bile gerektiriyor. Verilere göre, kreşe giden her 2 çocuktan biri grip oluyor; aşırı soğukların devam ettiği son günlerde ise çocuklar arasında grip vakaları daha da artıyor.