Kötü şöhreti geride kaldı! Proteinin yerini alacak

Nörolog ve demans araştırmacısı Dean Sherzai daha önce Business Insider’a yaptığı açıklamada, yapraklı yeşilliklerin, buna lahana da dahil, tüketmenin bilişsel gerilemeyi önlemek için en önemli önerisi olduğunu söylemişti.

Günde iki porsiyonla “iltihaplanma, oksidasyon, glikoz ve lipid dengesizliklerini” önemli ölçüde azalttığınızı, bunların da yaşa bağlı birçok hastalığın temel özellikleri olduğunu belirtiyor.

Düşük maliyeti, sağlık açısından sunduğu sayısız fayda ve neredeyse her tada uyum sağlayabilme yeteneği göz önüne alındığında, lahanayı sevmemek için bir neden var mı?