Kötü kolesterolün baş düşmanı! Sağlığımıza olan faydalarını bir bilseniz…
Son zamanlarda popülerliğini koruyan avokadonun faydalarına daha yakından bakmaya ne dersiniz? Uzman Diyetisyen Çisem Gündüz Gizir, avokadonun yararları hakkında bilgi verdi, bu şahane besinle yapılacak tarifleri paylaştı.
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1
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Genellikle kahvaltıda ve salatalarda tükettiğimiz avokado; A, C ve E vitaminlerinden ve fosfor, potasyum, magnezyum, kalsiyum, demir ve çinko minerallerinden zengindir.
2
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Bunun yanında, içeriği sayesinde iyi kolesterol olarak adlandırılan HDL’yi yükseltip, kötü kolesterol olarak adlandırılan LDL’yi düşürür. Bu özelliği sayesinde kalbi koruyucu özelliktedir.
3
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Beslenme programlarımıza avokadoyu eklerken yağ içeriğinin yüksek olduğunu unutmamak gerekir. 1 olgun avokado yaklaşık 200 kaloridir.
4
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Eğer avokadoyu kahvaltıda tüketmek istiyorsanız, kahvaltıda yediğiniz ceviz ya da zeytinin miktarını azaltmanız gerekir. Eğer salatanızın içerisinde tüketiyorsanız, salata sosuna eklediğiniz zeytinyağını azaltabilirsiniz.
5
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Bunun yanında kabızlık problemi yaşayanlar için de iyi bir ara öğün alternatifi olabilir. İkindi ara öğününde 1 dilim peynirle beraber 1/4 avokadoyu karıştırıp 2 dilim kızarmış ekmek üzerine sürüp tüketebilirsiniz.
6
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Avokadoyu marketten aldığınızda, yeşil renkte ve sert yapıdadır. Eğer yakın zamanda tüketmeyecekseniz, buzdolabında uzun süre saklayabilirsiniz.
7
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Olgunlaştırmak için ise evde meyve sepetinize birkaç elma ile beraber yan yana koyabilirsiniz. Bu sayede 2-3 gün içerisinde avokadonuz olgunlaşmış olacaktır.
8
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Avokado olgunlaşınca kabuğu kahverengi olur ve artık yumuşak yapıdadır. Avokadonuz bu hale geldikten sonra tariflerinizde kullanmaya başlayabilirsiniz. İşte avokado ile hazırlayabileceğiniz lezzetli tarifler…
9
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Avokado mus
1 adet olgun avokado 2 adet olgun muz 1 tatlı kaşığı kakao
Çatalla ezdiğimiz muzu ve avokadoyu derin bir kasede karıştırıyoruz. İçine kakaoyu ekliyoruz. 2 eşit kaseye bölüp servis ediyoruz.
10
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Avokadolu humus
1 büyük olgun avokado 1 su bardağı haşlanmış nohut 3 kaşık tahin 1 taze sıkılmış limon suyu 3 diş sarımsak 1 çay kaşığı tuz 1 kaşık zeytinyağı Yarım çay kaşığı karabiber
Avokadonun kabuğunu soyup çekirdeğini çıkardıktan sonra blender’a alın. Üzerine haşlanmış nohut, tahin, sarımsak, limon suyu ve baharatlarını ekleyip hepsini pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar karıştırın. Servis ederken ince dilimlenmiş havuç, salatalık ve biber kullanabilirsiniz.