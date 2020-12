Koronavirüsten korunmada en önemli etken! Bağışıklığınızı böyle güçlü tutun

Vücudumuzun olmazsa olmazı: Vitamin ve mineraller Bu pandemi olmasaydı ülkemizde %90 eksiklik görülen D vitaminine bu kadar önem verilmeyecek ve bu eksiklik yine hastalık riskini arttırmaya devam edecekti. D vitamini hem metabolik hem hormonal süreçlerde rol oynadığı hem de bağışıklık sistemimiz için çok önemli olduğu için mutlaka takviye edilmesi gereken bir mineraldir. D vitaminine her yaşta hepimizin ihtiyacı vardır. Takviye alırken böbreklere yük bindirmeyen K2 vitamini ile beraber olanları tercih etmek önemli. Bunun dışında C vitamini de her gün düzenli alınması gereken vitaminlerdendir. Bağışıklık düzeyi için çinko ve selenyum da büyük önem taşımaktadır.