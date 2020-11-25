Koronavirüse karşı bağışıklığınızı bu gıdalarla güçlendirin
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmak için güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak çok önemli… Peki, bu noktada neler yemeli, hangi vitaminleri almalısınız? İşte Uzman Diyetisyen Hatice Gürgen’in konuyla ilgili önerileri…
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1
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Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde; düzenli, çeşitli ve dengeli beslenme, kaliteli uyku ve düzenli egzersiz en temel unsurlardır. Hem sizin hem çocuklarınızın sağlığınız korumak, hastalıklara yakalanma riskini azaltmak ve koronavirüse karşı bağışıklığınızı güçlü tutmak için sofranızdan şu besinleri eksik etmeyin...
2
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C vitamini; güçlü bir antioksidan özelliğe sahiptir. Bu sayede serbest radikallerle tepkimeye girer ve bunları nötralize eder. Yani bunun sonucunda serbest radikallerin hücrelere zarar vermesini önler. C vitamininin, kış aylarında yaygın olarak görülen enfeksiyonlar başta olmak üzere birçok hastalıklara karşı immün sistemi güçlendirdiği gösterilmiştir. Her gün mutlaka domates, taze biber, roka, maydanoz, kuşburnu ve kiviyi öğünlerde ve ara öğünlerinizde tüketin.
3
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Çinko; insan vücudunda demirden sonra en çok bulunan ikinci iz elementtir. Çinko bağışıklık sistemini de çok yönlü etkiler. Doğuştan gelen bağışıklık hücrelerinin, nötrofillerin ve öldürücü hücrelerin gelişimi ve işlevi için önemlidir. Çinko bulunduran diğer faydalı gıdalar: kırmızı et, kümes hayvanları, kabuklu deniz ürünleri, fasulye, fındık, bütün hububatlar, zenginleştirilmiş kahvaltılık tahıl ürünleri ve süt ürünleridir.
4
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Selenyum; yeterli miktarda selenyum alımı birçok yönden bağışıklık sisteminin fonksiyonları için elzemdir. Yapılan çalışmalar selenyum eksikliğinde immünite hücrelerinin etkinliğinin baskılandığı gösterilmiştir. Bu nedenle günlük selenyum kaynaklarını tüketmek çok önemlidir. Karaciğer, pekmez, süt ve süt ürünleri, yumurta, tereyağı, mantar, soğan, kırmızı biber, lahana selenyum içermektedir.
5
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Kefir; güncel çalışmalar kefirin; antikarsinojenik, bağışıklık sistemi düzenleyici, kolesterol düzenleyici, antialerjik, kan şekeri düzenleyici, antimikrobiyel, tansiyon düşürücü, sindirim sistemi üzerine etkileri çeşitli çalışmalarla kanıtlanmıştır. Kefirin sağlık üzerine etkileri ve çok fazla sayıda farklı tür bakteri ve mayaları barındırmasından dolayı kompleks bir probiyotik olduğu ortadadır. Probiyotik bakteriler yine antioksidanlar gibi her türlü hücre zararına karşı savaşan küçük canlılardır. Kefir ve probiyotik yoğurt bu bakterilerden zengin besinlerdir.
6
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Zencefil; anavatanı Güney Asya olan aromatik bir bitkidir. Geçmişten günümüze birçok sağlık sorunun tedavisinde kullanılan zencefil ayrıca bir baharat olarak yemeklerde de yaygın biçimde kullanılır. Zencefil güçlü bir antioksidandır ve vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir.
7
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Omega-3; yağ asitlerinin organizmayı hastalıklara karşı koruyan bağışıklık sistemi üzerine olumlu etkilerinin bulunduğu bilinmektedir. Bu yağ asitleri bağışıklık sisteminin hücreleri olan organizmayı patojen bakterilere, virüslere, mantarlara, yabancı dokulara ve tümörlere karşı koruyan, antijenlere karşı antikor adı verilen imfositler ile organizmayı hastalıklara karşı dirençli hale getirmektedirler. Balık mevsiminin başlaması ile haftada mutlaka 2 gün balık yemeye çalışın.
8
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Beta-glukan; ekmek mayası hücre duvarından ekstrakte edilen basit bir polisakkaritdir. β-glukanlar canlılarda virüs, bakteri, parazit ve fungal patojenlere karşı geliştirilen immün yanıtın güçlenmesinde de etkili olabilmektedir. Suda çözünen beta glukan hem bağırsak sağlığı hem bağışıklık için kuvvetli etkiler gösterir. Yulaf ve ekmek mayasında bulunan beta –glukan ticari olarak da piyasada bulunmaktadır. Siz beslenmenize yulafı ekleyerek de beta-glukan almış olursunuz.