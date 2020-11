Koronavirüse karşı bağışıklığınızı bu gıdalarla güçlendirin

C vitamini; güçlü bir antioksidan özelliğe sahiptir. Bu sayede serbest radikallerle tepkimeye girer ve bunları nötralize eder. Yani bunun sonucunda serbest radikallerin hücrelere zarar vermesini önler. C vitamininin, kış aylarında yaygın olarak görülen enfeksiyonlar başta olmak üzere birçok hastalıklara karşı immün sistemi güçlendirdiği gösterilmiştir. Her gün mutlaka domates, taze biber, roka, maydanoz, kuşburnu ve kiviyi öğünlerde ve ara öğünlerinizde tüketin.