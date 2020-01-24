Koronavirüs paniği büyüyor… Bunları yapmayan risk altında!

Koronavirüs nasıl bulaşır? Koronavirüs; solunum yolundan, öksürme ve hapşırmayla havaya saçılan virüslerin alınması ile ayrıca virüsün bulunduğu ortam ve eşyalara dokunulduktan sonra ağız ya da buruna taşınarak bulaşmış olur. Bunun sonucunda solunum yolları, karaciğer, mide, bağırsak ve sinir sistemine ulaşarak hastalık tablosu yaratır. Ayrıca çeşitli hayvanlardan insana geçiş de söz konusudur.