Koronavirüs kaygısını yenebilirsiniz! İşte 4 tavsiye…

Paylaşmanın değerini anlayın Dünyadaki tüm insanlar birbiriyle ilintili. Korona virüsü bunu da fark etmemizi sağladı. Mantranın pozitif getirileri içerisinde paylaşmak da var. Bu nedenle BİZ dedik. Bugün daha mükemmel BİZİ yaratıyoruz. Fark edelim. Komşularımızı fark edelim, otobüstekileri, akrabalarımızı, metrodaki insanları, başka ülkede yaşayanları… Her birimiz birbirimizle ilintiliyiz. Dünyadaki her şey bize yansır. Hastalığı da, sevgisi, saygısı, enerjisi, parası da... Dünya mutlu olursa, bu mutluluktan biz de payımızı alırız. O halde paylaşmak gerek. Sevginizi paylaşın, enerjinizi, hatta paranızı… Paylaşın ki çoğalarak size geri dönsün.