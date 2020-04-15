MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Ebeveyn Haberleri Sağlık Haberleri Koronavirüs kaygısını yenebilirsiniz! İşte 4 tavsiye…
GeriSağlık Koronavirüs kaygısını yenebilirsiniz! İşte 4 tavsiye…
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Sağlık
Fotoğraflar: Ingimage
Haber Giriş: 15 Nisan 2020 - 14:40,

Koronavirüs kaygısını yenebilirsiniz! İşte 4 tavsiye…

Sosyal hayatı derinden etkileyen koronavirüs salgını insanlarda kaygı ve paniğe neden oldu. Uzmanlar sakin kalınmasını önerirken Kişisel Gelişim Uzmanı Turhan Güldaş, hastalıkların panzehirinin pozitif düşünce olduğunu savunuyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Pozitif düşünmekten vazgeçmemek gerektiğini belirten Turhan Güldaş, virüse karşı fiziksel direncin şart olduğu kadar mental açıdan da direncimizi yükseltmemiz gerektiğine dikkat çekti.

2Mantra stresi yenmenin ilacı gibi
Abone Olgoogle-news

Mantra stresi yenmenin ilacı gibi

Mantra yazanların ortak düşüncesi fiziksel olarak dirençli hissederken psikolojik açıdan da güçlü hissetmeleri. Psikolojik sorunlar, özgüven, takıntılı olma hali mantrayla ortadan kalkıyor. Panik olmamamız ve sakin kalmamız gereken bir zamandayız. Bu ruh hali tam da şu anda ihtiyacımız olan şey. Stres ve kaygıdan uzaklaşabilmek adına mantranın enerjisinden faydalanabilirsiniz. Kafanıza takmayabilir, depresyondan uzaklaşabilirsiniz.

3Şükretmeyi öğrenin
Abone Olgoogle-news

Şükretmeyi öğrenin

Ne yazık ki; egoist bir toplum haline gelmiştik. Doymayan, hep daha fazlasını isteyen, elimizdekilerin kıymetini bilmeyen, şükretmeyen bir toplum olmuştuk. Sağlıklı, zinde, mutlu ve huzurlu olmanın ne kadar büyük bir nimet olduğunu çok acı bir şekilde anladık. Farkına vardık. En büyük zenginliğin sağlık olduğunun farkına vardınız mı?

4Empati kurun
Abone Olgoogle-news

Empati kurun

Korona salgını aynı zamanda millet olduğumuzu, başkalarını düşünmemiz gerektiğini de hatırlattı. Bir tokat gibi yüzümüze çarpıldı. Birbirimize saygı göstermeyi öğrenmeliyiz. Tek başımıza yaşamıyoruz bu dünyada. Dünyanın başka bir yerindeki hastalık bizi de vuruyor. Başka bir yerdeki açlık bize de vuracak. Paylaşmayı, dinlemeyi, empati yapmayı öğreneceğiz, öğrenmeliyiz. Evrende yalnız değiliz. Evrende başka canlılar da var. Onlara saygı gösterelim. Doğaya saygı gösterelim. Çocuklarımız da bu dünyada yaşayacak. Hapşırırken öksürürken kendi hayatımızı düşündüğümüz kadar başkalarını da düşünelim. BİZ olmanın farkına varalım.

5Paylaşmanın değerini anlayın
Abone Olgoogle-news

Paylaşmanın değerini anlayın

Dünyadaki tüm insanlar birbiriyle ilintili. Korona virüsü bunu da fark etmemizi sağladı. Mantranın pozitif getirileri içerisinde paylaşmak da var. Bu nedenle BİZ dedik. Bugün daha mükemmel BİZİ yaratıyoruz. Fark edelim. Komşularımızı fark edelim, otobüstekileri, akrabalarımızı, metrodaki insanları, başka ülkede yaşayanları… Her birimiz birbirimizle ilintiliyiz. Dünyadaki her şey bize yansır. Hastalığı da, sevgisi, saygısı, enerjisi, parası da... Dünya mutlu olursa, bu mutluluktan biz de payımızı alırız. O halde paylaşmak gerek. Sevginizi paylaşın, enerjinizi, hatta paranızı… Paylaşın ki çoğalarak size geri dönsün.

6
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi