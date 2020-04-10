Koronavirüs döneminde cinsel yaşam: Nelere dikkat etmeli?
Çin’de ortaya çıkan ve birkaç ay içerisinde tüm dünyaya yayılan koronavirüs (COVID-19), hayatımızın her alanını olumsuz yönde etkiliyor. Temel olarak solunum sistemini tutan ve damlacık yoluyla bulaşan bu virüs, birçok alışkanlığımızın değişmesine neden oldu. Peki, koronavirüs döneminde seks güvenli mi? Ürolog Prof. Dr. Ege Can Şerefoğlu, cinsel yaşamda dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.
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1
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Koronavirüs salgınının önüne geçebilmek için sağlık otoriteleri “evde kal” çağrıları yapıyor ve “sosyal mesafe” uygulamasıyla bireylerin birbirine fazla yaklaşmamaları önerisinde bulunuyor. Bu haklı uyarılar, koronavirüs salgını sırasında güvenli cinsel hayatın nasıl olması gerektiği sorusunu açığa çıkarıyor.
2
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Koronavirüsün HIV, insan papilloma virüsü (HPV) veya herpes virüsü (HSV) gibi meni ya da vajinal salgılarda bulunduğuna dair herhangi bir bilimsel veri bulunmuyor. Ancak cinsel ilişki sırasında koronavirüsün bir kişiden diğerine damlacık yoluyla bulaşma ihtimali hayli yüksek. Bu nedenle koronavirüs pandemisi sırasında güvenli cinsel yaşam için bazı önlemler almak gerekiyor.
3
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Her ne kadar bu alanda herhangi bir çalışma yapılmış olmasa da birlikte yaşayan ve sosyal izolasyon çağrılarına uyan tek eşli çiftlerin cinsel birlikteliklerinde koronavirüs bulaşma ihtimali bulunmuyor. Ancak bu senaryo dışındaki cinsel birlikteliklerde koronavirüs bulaşma riski olduğu için dikkatli olmak gerekiyor.
4
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Öpüşme ile koronavirüs bulaşır mı?
Koronavirüs tükürük ve solunum yolları salgılarında bulunur. Bu nedenle öpüşme sırasında çiftlerin birbirlerine virüs bulaştırma ihtimalleri son derece yüksektir. Koronavirüs bulaşan kişide hastalığın bulgularının çıkması 14 gün kadar sürebildiği unutulmamalı ve sosyal izolasyona uymayan kişilerle (sağlıklı görünseler bile) öpüşmekten kaçınılmalıdır.
5
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Koronavirüs açısından riskli bireylerle ilişki sakıncalı mı?
Koronavirüs enfeksiyonu özellikle 45 yaş üstü, sigara kullanan, obezite sorunu yaşayan, akciğer veya kalp rahatsızlıkları olan veya bağışıklık sistemi zayıf kimselerde daha bağır seyretmektedir. Sosyal izolasyon kurallarına uymayan kişilerin, bu tür sağlık sorunları olan kimselerle cinsel ilişkiye girmeleri, onların hayatı açısından tehlikeli olabilir.
6
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Yukarıda bahsedilen tehlikelere rağmen koronavirüs bulaşması açısından riskli cinsel ilişkide bulunulacaksa, cinsel ilişkiden önce elleri su ve sabun ile en az 20 saniye yıkamak tehlikeyi azaltacaktır. Salgın bitene kadar kendini iyi hissetmeyen, öksüren veya ateşi olan kimselerle cinsel ilişkide bulunmamak risk almamak açısından önem taşır.