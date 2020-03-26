Koronavirüs döneminde beslenme düzeni nasıl olmalı?

Bu salgın nedeniyle bağışıklık sistemimizi güçlendirmenin önemi de bir kez daha ön plana geliyor. Sadece bir tıbbi beslenme planı ile bu hastalığın çözümü tabii ki mümkün değil, ancak sağlıklı beslenme, düzenli uyku ve fiziksel aktivite bağışıklık sistemimizi güçlendirmenize yardımcı olabilir.