Koronavirüs döneminde alerjik hastalığı olanlar tatilde nelere dikkat etmeli?
Alerjik hastalık denilince ilk olarak akla astım, alerjik nezle, egzama ve besin alerjisi gelir. Peki, alerjik hastalığı olanlar tatil döneminde nelere dikkat etmeli? İşte uzmanından önemli uyarılar...
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Alerjisi olan hastaların çok tedirgin olmalarına gerek olmadığını vurgulayan Alerji Astım Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, bazı tedbirlerin alınması gerektiğinin de altını çizdi. Alerjik hastalığı olanlar tatildeyken nelere dikkat etmeli? İşte merak edilenler...
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Astım olanlar tatilde ilaçlarını kesebilir mi?
Astımı olanların COVID-19 için riskli grupta olduğu bildirilmekle birlikte astımlı hastalar diğer hastalara göre daha ciddi hastalık geçiriyor. Astımlı hastalar sıklıkla gribal enfeksiyonlar nedeniyle öksürmeye başlıyor.Gribal enfeksiyonların da astım krizine neden olması söz konusu. Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte COVID-19 etkisinin azalması, diğer gribal enfeksiyonların daha az olması, çevrede ev tozu miteların da yaz döneminde ölmesi nedeniyle genellikle astım hastalarının ilaç ihtiyacı da azalıyor. Bu nedenlerle son bir aydır şikayeti olmayan astım hastaları yaz aylarında ilaçlarını doktorlarına danışarak kesebilirler.
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Astımlı hastaların akciğerleri hassas olduğu için evin temizliğinde klor içermeyen hidrojen peroksit içeren kokusuz çamaşır suları kullanmaları ve çamaşırlarını parfümsüz deterjanla yıkamaları faydalı bir uygulama olacaktır.Toplu veya insanların yoğun olduğu ortamlarda maske takılması, mümkün olduğu kadar yakın temasın önlenmesi ve sık el yıkamak da enfeksiyon önlemede çok önemli bir korunma yöntemi olacaktır.
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Alerjik nezlesi olanlar nelere dikkat etmeli?
Alerjik nezlesi olanların polenlere alerjisi varsa gözlük takmaları, havanın sıcak olduğu saatlerde dışarı çıkmamaları, pencereleri akşam saatlerinde açmaları ve evi havalandırmaları uygun olacaktır.
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Burunları kaşınıyorsa veya hapşırmaları oluyorsa antihistaminik ve gerektiğinde burun spreyleri kullanmaları faydalı olacaktır. Alerjik nezlesi olan hastaların burunları kokuya hassas olduğu için ev temizliğinde klor içermeyen hidrojen peroksit içeren kokusuz çamaşır suları kullanmaları ve çamaşırlarını parfümsüz deterjanla yıkamaları faydalı olacaktır.
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Egzaması olanlar daha dikkatli olmalı
Egzaması olanlar sıcağın etkisinden daha çok etkilenecektir. Bu nedenle de ciltleri kuruyacak ve egzaması alevlenecektir. Egzaması olanlar yaz dönemlerinde daha sık vücut nemlendiricisi kullanmalılar. COVID-19 nedeniyle ellerini daha sık yıkamaları ve yıkadıktan sonra nemlendirici kullanmaları faydalı olacaktır.
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Egzaması olanların yüksek faktörlü güneş koruyucu kremler kullanmaları, deniz ve havuzdan çıktıktan sonra duş almaları da faydalı bir yaklaşımdır.
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Besin alerjisi olanlar …
Özellikle besin alerjisi olanların alerjik besinin yemek içinde olup olmadığı konusunda daha dikkatli olunması gerekmektedir. Aksi takdirde tatilde ciddi alerjik reaksiyonlar gelişebilir.” Prof. Dr. Ahmet Akçay, besin alerjisi olanların yanlarında acil tedavide kullanılmak üzere adrenalin oto enjektörü bulundurmalarının da faydalı olacağının altını çizdi.
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Sonuç olarak alerjik hastalığı olanların COVID-19 salgını nedeniyle daha dikkatli davranmaları gerektiğini, toplu ortamlarda maske takmalarının ve sık el yıkamanın enfeksiyon bulaşmasının önündeki en büyük engel olduğunu da bildirdi.