Koronavirüs döneminde alerjik hastalığı olanlar tatilde nelere dikkat etmeli?

Astım olanlar tatilde ilaçlarını kesebilir mi? Astımı olanların COVID-19 için riskli grupta olduğu bildirilmekle birlikte astımlı hastalar diğer hastalara göre daha ciddi hastalık geçiriyor. Astımlı hastalar sıklıkla gribal enfeksiyonlar nedeniyle öksürmeye başlıyor.Gribal enfeksiyonların da astım krizine neden olması söz konusu. Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte COVID-19 etkisinin azalması, diğer gribal enfeksiyonların daha az olması, çevrede ev tozu miteların da yaz döneminde ölmesi nedeniyle genellikle astım hastalarının ilaç ihtiyacı da azalıyor. Bu nedenlerle son bir aydır şikayeti olmayan astım hastaları yaz aylarında ilaçlarını doktorlarına danışarak kesebilirler.