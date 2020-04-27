MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Ebeveyn Haberleri Sağlık Haberleri Korona günlerinde sağlığınızı ve kilonuzu bu tariflerle koruyun
GeriSağlık Korona günlerinde sağlığınızı ve kilonuzu bu tariflerle koruyun
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Sağlık
Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 27 Nisan 2020 - 15:05,

Korona günlerinde sağlığınızı ve kilonuzu bu tariflerle koruyun

Uzman Diyetisyen Deniz Berksoy, koronavirüs dolayısıyla evde olduğumuz dönemde sağlığımızı ve kilomuzu koruyacak öneriler paylaştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Bu farklı tarifler hem kilonuzu korumanıza yardımcı olacak hem de size güzel lezzetler sunacak.

2Zencefilli ve kivili smoothie
Abone Olgoogle-news

Zencefilli ve kivili smoothie

Hazırlama süresi: 5 dakika
Porsiyon sayısı: 2

Malzemeler:
200 gram yarım yağlı yoğurt
1 kase doğranmış kivi
2 çorba kaşığı keten tohumu
1 çay kaşığı doğranmış zencefil
1 çay kaşığı hindistancevizi yağı
Kakule (isteğe bağlı)

Yapılışı: Yoğurt, mango, tofu, keten tohumu, zencefil, yağ ve kakuleyi blenderdan geçirin. Püre olana kadar karıştırın.

3Tam buğday unlu ve yaban mersinli ekmek
Abone Olgoogle-news

Tam buğday unlu ve yaban mersinli ekmek

Hazırlama süresi: 20 dakika
Porsiyon sayısı: 10

Malzemeler:
1,5 su bardağı tam buğday unu
1 su bardağı sade yulaf ezmesi
1 çay bardağı yarım yağlı süt
2 çorba kaşığı keten tohumu
2 çay kaşığı kabartma tozu
½ çay kaşığı tuz
1 su bardağı yarım yağlı yoğurt
½ çay bardağı bal
2 çorba kaşığı zeytinyağı
2 çorba kaşığı limon suyu
1 su bardağı yaban mersini

Yapılışı: Fırını 200 dereceye ısıtın. Un, yulaf, süt, keten tohumu, kabartma tozu ve tuzu karıştırın. Ardından yoğurt, bal ve limon suyu ekleyin. İyice karıştırın ve yabanmersinlerini ekleyerek blenderdan geçirin. Bu karışımı 15 dakika pişirin. (10 parçaya bölün.)

4Tam tahıllı pancake
Abone Olgoogle-news

Tam tahıllı pancake

Hazırlama süresi: 10 dakika
Porsiyon Sayısı: 6

Malzemeler:
1 su bardağı tam buğday unu
100 mililitre yağsız süt
½ çay bardağı keten tohumu
1 çay kaşığı kabartma tozu
1 çay kaşığı toz tarçın
1 adet yumurta
1,5 bardak su
2 çorba kaşığı zeytinyağı

Yapılışı: Un, süt, keten tohumu, kabartma tozu, tarçın ve tuzu karıştırın. Yumurta, su ve zeytinyağını ekleyip çırpın. 5 dakika dinlendirin. Pişireceğiniz tavayı orta ateşte ısıtın. Pancakelerin yapışmasını önleyecek kadar sıvı yağ ekleyerek her pancake’i pişirin.

5Avokado ve labneli açık sandviç
Abone Olgoogle-news

Avokado ve labneli açık sandviç

Hazırlama süresi: 2 dakika
Porsiyon Sayısı: 1

Malzemeler
2 çorba kaşığı labne peyniri
2 tatlı kaşığı bal
2 dilim kızarmış tam tahıllı ekmek
½ ezilmiş avokado

Yapılışı: Ekmeğin üzerine sırasıyla labne peyniri, ezilmiş avokadoyu sürün. Üzerine de balı gezdirin.

6Esmer pirinçli karnabahar salatası
Abone Olgoogle-news

Esmer pirinçli karnabahar salatası

Hazırlama süresi: 8 dakika
Porsiyon Sayısı: 2

Malzemeler
5 çorba kaşığı pişmiş esmer pirinç
1 kase haşlanmış karnabahar
6 adet çeri domates
2 çorba kaşığı keten tohumu
100 gram lor peyniri
2 tatlı kaşığı zeytinyağı
1 adet limonun suyu

Yapılışı: Bütün içeriği karıştırın. Üzerine Limon ve zeytinyağını dökün. Salatanız hazır.

7Buharda levrek, kekikli mısır unu püresi ve haşlanmış bezelye
Abone Olgoogle-news

Buharda levrek, kekikli mısır unu püresi ve haşlanmış bezelye

Hazırlama süresi: 2 dakika
Porsiyon Sayısı: 1

Malzemeler:
250 gram levrek
3-4 dal doğranmış maydanoz
2 çorba kaşığı mısır unu
100 mililitre yağsız süt
1 tatlı kaşığı kekik veya biberiye
3 çorba kaşığı haşlanmış bezelye
Karabiber
Tuz

Yapılışı: Levreği, maydanoz, tuz ve karabiberle çeşnilendirin ve 10 dakika buharda pişirin. Mısır ununu sütle pişirdikten sonra üzerine kekiği serpin. Levreğinizi haşlanmış bezelye ve mısır unu püresi ile servis edin.

8Badem peyniri
Abone Olgoogle-news

Badem peyniri

Hazırlama süresi: 2 dakika
Porsiyon Sayısı: 4

Malzemeler
200 gram çiğ badem (10-12 saat ıslatılmış)
1,5 çay bardağı soğuk su
1 diş doğranmış sarımsak
1 çay kaşığı deniz tuzu
Tane karabiber

Yapılışı: Tüm malzemeleri güçlü bir rondoda çektikten sonra süzgeçten geçirin.

9Sebzeli tavuk baget
Abone Olgoogle-news

Sebzeli tavuk baget

Hazırlama süresi: 30 dakika
Porsiyon Sayısı: 2

Malzemeler
2 adet tavuk baget
2 çorba kaşığı mısır
1 adet doğranmış kırmızı veya sarı kapya biber
2 adet küp küp doğranmış kabak
100 gram mantar
Yarım soğan
1 çorba kaşığı zeytinyağı

Yapılışı: Baget tavukları fırında 180 derecede 15-20 dakika pişirin. Ardından soğanı zeytinyağı ile hafif kavurduktan sonra mantar, mısır, kabak ve kapya biberleri bir tavada 10 dakika soteleyerek pişirin. Bir tabağa önce sotelenmiş sebzeleri üzerine fırından aldığınız tavuk bagetlerinizi ekleyerek servis yapın.

10
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi