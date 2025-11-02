×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
HAMİLELİK BEBEK ÇOCUK ERGENLİK EBEVEYN YAŞAM YAZARLAR
HABERLERAile HaberleriEbeveyn HaberleriSağlık Haberleri

Korkutan artış! Ülkemizde 38 yaş üzeri her 5 kişiden biri diyabet hastası

Güncelleme Tarihi:

#Diyabet#Tip 2 Diyabet#Prediyabet
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2025 11:55

Ülkemizde 20-80 yaş arasında diyabetli hasta sayısının 2030 yılında 10,8 milyona çıkması bekleniyor. Hastalığın artış hızı korkutucu düzeyde. 4 milyonu aşkın kişinii de prediyabeti yani gizli şekeri var. Tedavi edilmeyen prediyabet bir süre sonra diyabete ilerliyor. Eskiden sadece yetişkinlerde görülen Tip 2 diyabet sağlıksız beslenme, hareketsizlik ve obezite nedeniyle artık çocukluk çağına kadar iniyor.  İşte diyabetten korunmak için 6 etkili önlem...