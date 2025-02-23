Koltukaltı ve kasık en riskli bölgeler! Hayati tehlike doğuruyor

Bu enfeksiyonların en sık nedenleri bu bölgelerde bulunan bakteri ve mantarlardır. Özellikle burun, koltukaltı, kasıklar, göbek etrafında ve makatta kolonizasyonu fazla olan, atopik bünyeli kişilerde taşıyıcılığını çok sık görülen Stafilakokus Aureus bakterisi bu bölgelerde en sık enfeksiyon etkenidir.

Stap. Aureus, vücutta özellikle deride ve üst solunum yolunun mikrobiyatasında bulunur. Bu bölgelerde fırsatçı enfeksiyonlara neden olurlar. Popülasyonun %21-30 bu bakteriyi uzun süreli hastalanmadan taşırlar.