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Koltukaltı ve kasık en riskli bölgeler! Hayati tehlike doğuruyor

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#Sağlık#Kıl Dönmesi#Enfeksiyon
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2025 13:26

Kıl dönmesi; kasık, koltukaltı ve yüz bölgesi gibi traş edilen alanlarda kılın sürtünme sonucu tekrar kanala girmesi ve burada yabancı cisim reaksiyonu yaratması sonucu oluşan iltihabi reaksiyondur. Bu bölgelerde kızarıklık, hassasiyet ve şişliğe neden olurlar. Eğer bu kıllar steril olmayan koşullarda çıkarılmaya çalışılırsa abse gibi daha derin dokuları ilgilendiren enfeksiyonlara neden olabilirler.