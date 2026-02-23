Kolon kanseri riskini bile azaltıyor! Doğal bir bağırsak kalkanı işlevi görüyor

Yoğurt, bağırsak sağlığı için güçlü ve koruyucu bir besin

Yoğurt sadece probiyotik bakteriler açısından değil, aynı zamanda biyoaktif bileşikler ve kalsiyum açısından da zengin bir kaynak. Bunlar da bağırsak bariyerinin güçlenmesini, fonksiyonlarının artmasını ve toksinlerin emiliminin engellenmesini sağlar.