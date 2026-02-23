Kolon kanseri riskini bile azaltıyor! Doğal bir bağırsak kalkanı işlevi görüyor

Günde iki porsiyon yoğurt tüketiminin riskte yüzde 20’ye varan düşüş sağlayabildiğine dikkat çeken Gastroenteroloji ve Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Aytaç Atamer, “Yoğurdun içeriğindeki probiyotik bakteriler, özellikle laktobasilus ve bifidobakteriyum türleri sayesinde bağırsak florasını dengeleyerek enflamasyon dediğimiz iltihaplanmayı baskılayabilirler. Yani yoğurt doğal bir kalkan olabilir” dedi, yoğurt başta olmak üzere doğru beslenme alışkanlıklarının kolon kanseri riskini azaltmadaki koruyucu rolü hakkında bilgi verdi.