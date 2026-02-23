×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
HAMİLELİK BEBEK ÇOCUK ERGENLİK EBEVEYN YAŞAM YAZARLAR
HABERLERAile HaberleriEbeveyn HaberleriSağlık Haberleri

Kolon kanseri riskini bile azaltıyor! Doğal bir bağırsak kalkanı işlevi görüyor

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık#Yoğurdun Faydaları#Yoğurt Ne Kadar Yenmeli
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2026 09:10

Araştırmaların yoğurdun bağırsak mikrobiyomunu desteklediğini gösterdiğini belirten uzmanlar, özellikle proksimal kolonda kanser riskini azaltabildiğini söylüyor.