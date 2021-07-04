Kolit nedir, neden olur? Kolit belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilenler

Ülseratif kolit nedenleri En sık görülen kolit çeşidi olan ülseratif kolit, kalın bağırsakta meydana gelir. Genel olarak kalın bağırsak dışında bir yerde ortaya çıkmaz. Kalın bağırsakta yara, ödem ve iltihaba neden olur. İltihabik bir hastalık olduğundan kanlı idrar ve sürekli devam eden ishale neden olur. Zaten en önemli belirtisi de geçmeyen ishaldir. Çünkü ülseratif kolit, kalın bağırsağın en önemli işlevi olan suyun kana geri emilimini engeller.



Bunun yanı sıra;

- Dışkıda kan,

- Makatta kanama,

- Acil dışkılama hissi,

- Ani kilo kayıpları,

- Dışkılama sırasında ağrı gibi belirtileri vardır.