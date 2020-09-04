Kolesterol düzeyini yükseltiyor! Bunlara dikkat etmekte fayda var

Bu dönemde aktif yaşamdan uzaklaşıp hareketsiz bir döneme girdiğimizin altını çizen Dr. Aslıhan Eran Ergöknil, “Başvuran hastalarımızdan kolesterol seviyelerinde de artışa neden olduğunu gözlemliyoruz. Ancak evlerimizde ve sosyal mesafe kurallarına da uyarak ayrıca toplu organizasyonlardan kaçınarak açık havada günlük aktivitelerde bulunabilir ve birçok hastalığı engelleyebiliriz” diye öneriyor.