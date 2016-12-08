Kolay tuzlu bisküvi tarifi

Eski zamanların pastanelerindeki değişmez tuzlu bisküvi tarifini birlikte yapmaya ne dersiniz?İşte Oya Cuisine'nin mutfağından harika bir tarif daha...Fotoğraflar:www.oyascuisine.com1 çay bardağı sıvı yağ1 çay bardağından bir parmak eksik süt1 yemek kaşığı toz şeker1 tatlı kaşığı tuz1 paket kabartma tozu4 çay bardağı elenmiş unFotoğraflar:www.oyascuisine.com Un ve kabartma tozu birlikte elenir. Fotoğraflar:www.oyascuisine.com Sıvı yağ, süt, toz şeker ve tuz mixerlanır.Fotoğraflar:www.oyascuisine.comBu karışıma unlu karışım ilave edilir, yoğurulur. Fotoğraflar:www.oyascuisine.comHamur tezgah üzerine alınır ve çiğ köfte yoğurur gibi yoğurulur.Fotoğraflar:www.oyascuisine.comHamur iyice özdeşleşmelidir.Fotoğraflar:www.oyascuisine.comYoğurulan hamur 15 dakika dinlendirilir ve istenilen şekil verilir.Fotoğraflar:www.oyascuisine.comÜstlerine yumurta sarısı sürülür.Fotoğraflar:www.oyascuisine.comÜzerine susam, çörek otu veya ince rendelenmiş parmesan peyniri serpilir.Fotoğraflar:www.oyascuisine.comÖnceden 175 dereceye ısıtılmış fırında 25-30 dakika pişirilir.Fotoğraflar:www.oyascuisine.comAynı eski zamanlarda olduğu gibi tadı damağımızda kalan pastane kurabiyeniz hazır.Fotoğraflar:www.oyascuisine.comBu enfes kurabiyelerinizi 5 çayınızda sevdiklerinizle birlikte afiyetle tüketebilirsiniz. Afiyet olsunFotoğraflar:www.oyascuisine.com