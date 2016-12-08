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Kolay tuzlu bisküvi tarifi

İşte Oya Cuisine mutfağından enfes bir lezzet daha

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1Malzemeler
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Malzemeler

Eski zamanların pastanelerindeki değişmez tuzlu bisküvi tarifini birlikte yapmaya ne dersiniz?

İşte Oya Cuisine'nin mutfağından harika bir tarif daha...Fotoğraflar:www.oyascuisine.com

2Malzemeler
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Malzemeler



1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağından bir parmak eksik süt1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz1 paket kabartma tozu

4 çay bardağı elenmiş un

Fotoğraflar:www.oyascuisine.com

3Tarifin hazırlanışı
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Tarifin hazırlanışı

Un ve kabartma tozu birlikte elenir.

Fotoğraflar:www.oyascuisine.com

4
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Sıvı yağ, süt, toz şeker ve tuz mixerlanır.

Fotoğraflar:www.oyascuisine.com

5
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Bu karışıma unlu karışım ilave edilir, yoğurulur.

Fotoğraflar:www.oyascuisine.com

6
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Hamur tezgah üzerine alınır ve çiğ köfte yoğurur gibi yoğurulur.

Fotoğraflar:www.oyascuisine.com

7
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Hamur iyice özdeşleşmelidir.

Fotoğraflar:www.oyascuisine.com

8
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Yoğurulan hamur 15 dakika dinlendirilir ve istenilen şekil verilir.

Fotoğraflar:www.oyascuisine.com

9
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Üstlerine yumurta sarısı sürülür.

Fotoğraflar:www.oyascuisine.com

10
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Üzerine susam, çörek otu veya ince rendelenmiş parmesan peyniri serpilir.

Fotoğraflar:www.oyascuisine.com

11
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Önceden 175 dereceye ısıtılmış fırında 25-30 dakika pişirilir.

Fotoğraflar:www.oyascuisine.com

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Aynı eski zamanlarda olduğu gibi tadı damağımızda kalan pastane kurabiyeniz hazır.

Fotoğraflar:www.oyascuisine.com

13
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Bu enfes kurabiyelerinizi 5 çayınızda sevdiklerinizle birlikte afiyetle tüketebilirsiniz. Afiyet olsun

Fotoğraflar:www.oyascuisine.com

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