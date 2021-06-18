Kolajenin faydaları nelerdir? İşte kolajen içeren doğal besinler
Kolajen insan vücudundaki organ ve dokular için oldukça önemli. Bağ dokularını güçlendirir, hastalıkları karşı korur. Ancak vücuttaki kolajen üretimi, yaş aldıkça yavaşlamaya başlar. Peki kolajenin faydaları nelerdir? Kolajen nelere iyi gelir? Hangi besinlerde bulunur? İşte kolajen içeren doğal besinler...
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Kolajen, cilt, kemik, bağ ve kas dokusu başta olmak üzere vücudumuzun tüm dokularında bol miktarda bulunan en önemli yapısal proteindir. Bağ dokusunun temel elemanı olarak vücutta iskeletin oluşturulmasında en önemli hammadde görevini üstlendiğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Rıfat Bozkuş, kolajenin faydalarını anlattı.
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Kolajenin faydaları nelerdir?
Sağlıklı, sıkı, pürüzsüz bir cildin sağlanması ve korunmasında kolajenin büyük önemi mevcuttur. Bu nedenlerle ciltte kuruluk, sivilce, çökme, esneklik kaybı, lekelenme, kırışıklıklar, çizgilenme, doğum sonrası çatlaklar, kilo alıp verme sonrası oluşan çatlaklar, selülit, cilt kesileri ve yaraların tedavisinde kolajen takviyelerinin faydaları gösterilmiştir. Kolajen takviyeleri ayrıca yara iyileşmesi sürecinin sağlıklı ve hızlı olmasını sağlar.
Sağlıklı, parlak ve gür saçlar, sağlıklı tırnaklar için bu dokularda bol miktarda bulunan kolajen saç ve tırnak sağlığı için büyük önem arz etmektedir. Saç ekiminde kolajen takviyeleri işlemin başarısını artırır.
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Kolajen bağ dokusunun en önemli yapısal proteini olduğu için uygun kişilerde dolaşım sistemi için faydaları bulunmaktadır.
Kas-iskelet sisteminin ana yapısal proteini olan kolajen eksikliği durumunda kas güçsüzlüğü, tendor sorunları, eklem ve bağ dokusu hastalıkları sıklıkla görülür. Sağlıklı kas iskelet sistemi için yeterli miktarda kolajeni sağlamak için dengeli beslenme, egzersiz ve kolajen takviyelerinin faydalı olduğunu biliyoruz.
Yapısal proteinlerin en önemlisi olan kolajen yaşlanma karşıtı bir takviye olarak düşünülebilir.
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Kolajen içeren doğal besinler
Vücudunuzun kolajen üretme yeteneğini desteklemek istiyorsanız diyet listenize ekleyeceğiniz kolajen içeren besinler ile doğal çözümler üretebilirsiniz. Günlük tüketimde yer alması gereken besinler tamamlandığında dışardan kolajen hidrolizatı olarak ek takviye kullanımına gerek olmayabileceğini belirten. Beslenme ve Diyet Uzmanı / Klinik Diyetisyen Derya Fidan, kolajen içeren doğal besinleri sıraladı.
Kemik suyu: Kemik suyu içerdiği glisin, prolin ve arjinin gibi önemli amino asit içeriğiyle mükemmel bir kolajen kaynağı. Beslenme rutininize zaman zaman kemik suyu eklemeniz, vücudunuzda azalan kolajeni yerine koymak için ideal. Ancak rutinde kemik suyu tüketimi kan kolesterol düzeylerini arttırabileceği için kalp-damar hastalığı veya kolesterol yüksekliğiyle ilişkili herhangi bir hastalığınız varsa kemik suyu tüketiminden kaçınmanız çok önemli.
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Kırmızı-mor meyveler: Ahududu, böğürtlen, yaban mersini, kızılcık, çilek, kiraz, siyah üzüm, elma, pancar, kırmızı kapya biber, domates gibi besinler içerdikleri güçlü antioksidanlar sayesinde kolajen üretimini uyarırlar. Güneşin zararlı ışınlarının deriye etkilerini azaltırlar. Sabah kahvaltınızda veya günlük ara öğünlerinizde tercih edeceğiniz bu grup alternatifleri güçlü bağışıklığın yanı sıra ışıldayan bir cilt sağlığına da katkıda bulunacaktır.
Koyu yeşil yapraklı sebzeler: Beslenme listelerimin vazgeçilmezi olan ıspanak, semizotu, tere, roka ve maydanoz içerdiği C vitamini sayesinde vücudun kolajen üretiminde en büyük destekçi.
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Avokado: Cildinizi serbest radikallerin neden olduğu zararlardan koruyan ve cilt hücrelerini oksitlenmeden koruyan harika bir E vitamini ve omega-3 yağ asidi kaynağıdır. Ayrıca kolajen üretimini artırır ve cilt kanseri riskini azaltır. Sabah kahvaltınızda alacağınız yarım porsiyon avokado ile güne başlamaya hazır olun.
Soya ürünleri: Soya, doğal bir bitki hormonu olan jenistein olarak bilinen bir bileşiği içerir. Bu bileşik, kolajen üretimini arttırır. Soyada antioksidanların varlığı da cilt bakımında önemli bir yere sahiptir. Antioksidanlar, hücreye zarar vermenin ana nedeni olabilecek serbest radikallerin üretimini düzenleyerek cildi korur. Cildi sıkılaştırmak, antioksidanların bir başka önemli faydasıdır.
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Süt ve süt ürünleri: Süt, oldukça zengin besin değerlerine sahip. Alfa hidroksi asit, B, A ve D vitamini, kalsiyum, selenyum, magnezyum, biotin, B12 vitamini ve B6 vitamini içerir. Süt, kolajen üretimini artırır. Cildin elastikiyetinin artmasını sağlar, serbest radikallerle savaşır. Lor peyniri, beyaz peynir, inek sütü gibi ürünler yüksek oranda prolin ve lisin içerir. Bu amino asitler, kolajen oluşumunu hızlandırır.
Sarımsak: Sarımsak ve soğan gibi sülfür içeren gıdalar vücuttaki kolajen üretimini artırır. Doğal antibiyotik kaynağı olmalarının yanı sıra, cilt için kolajen oluşumuna katkı sağlarlar.
Son yıllarda popülerleşen kolajenin fazla tüketiminin aynı zamanda kan kolesterol düzeylerini de artırıp kalp hastalıklarının önlenmesinde veya tedavisinde olumsuz etki yaratabileceği için günlük beslenmenizde yüksek miktarda tüketiminden kaçınmak gerekir.