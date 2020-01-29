Kol uyuşması altta yatan bir sağlık sorununun işareti olabilir

Kalp krizi Bir kan pıhtısı veya plak oluşumu, kalbi besleyen bir veya daha fazla kan damarında kısmi veya tam bir tıkanma oluşturarak kalp krizine neden olabilir. Nadir durumlarda, damarı sıkan ve kalbe kan akışını kısıtlayan koroner arter spazmları olduğunda kalp krizi de meydana gelebilir. Yeterli oksijen almazsa, kalp kası hasar görebilir veya tamamen çalışmayı durdurabilir. Bir veya her iki kolda ağrı veya rahatsızlık, göğüste yoğun baskı, hazımsızlık veya mide ekşimesi gibi hissedilebilen üst midede ağrı, nefes darlığı, sırt, omuz, boyun veya çenede ağrı veya uyuşma, baş dönmesi veya bayılma, mide bulantısı ve kusma, terleme olabilir. Kesin tedavi türü, tıkanıklığın konumuna, kişinin genel sağlık durumuna ve kalp krizi başladığından bu yana geçen süreye bağlı olacaktır.