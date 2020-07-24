Kol ağrısı çekenler dikkat! Ciddi hastalıkların işareti olabilir

Osteoartrit (Kemik Erimesi) Ekleminizin uçlarını örten ve koruyan kıkırdak zamanla bozulabilir. Bu ağrı ve şişmeye neden olarak eklemin hareket etmesini zorlaştırabilir. Aşınma ve yıpranma, hareketlerinizi de sınırlandırarak yavaşlatır, orta yaşta başlayan bu süreç yaş ilerledikçe daha kötüye giderek yaralanmalara da zemin hazırlayabilir. İlaçlar ve basit egzersizler ağrıyı ve şişliği gidermeye yardımcı olabilir; ancak bu dönemde sağlıklı kilonuzu korumanız, aktif bir hayat sürmeniz tedavinizin olumlu sonuç vermesi için çok önemlidir unutmayın!