Klima çarpmasına ne iyi gelir, nasıl geçer? Klima çarpması belirtileri ve bitkisel çözüm önerileri
Klima çarpması, özellikle yaz aylarında pek çoğumuzun öksürük, ishal burun akıntısı şeklinde etkileriyle karşılaştığımız bir sorun haline geliyor. Gün boyu yoğun klimaya maruz kalıyorsanız, şimdi paylaşacağımız bilgilere mutlaka bir göz atın. Peki, klima çarpmasına ne iyi gelir, nasıl geçer? İşte klima çarpmasının belirtileri ve merak edilenler…
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Özellikle toplu ortamlarda yaz ayları sandığınızdan daha zor geçiyor olabilir. Düzenli bakımı yapılmayan klimalar; mikroorganizmalar ve alerjenlerin ortama yayılmasına neden oluyor. Yazın ortasında bu soğuk algınlığı da nereden geldi diye soruyorsanız, yüksek ihtimalle siz de klimaya maruz kalanlardansınızdır. Peki şimdi ne yapmalı? Klima çarpmasına ne iyi gelir, belirtileri nelerdir? İşte klima çarpması ile ilgili merak edilen sorular ve yanıtları…
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Klima çarpmasına ne iyi gelir?
Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi ve Fitoterapi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdem Yeşilada, Yeşilada, serinlemek amacıyla uzun süreli soğuk hava akımı karşısında durmaktan da kaçınılması gerektiğini vurgulayarak, klima çarpmasına iyi gelen bazı evde bitkisel çözüm önerilerinden bahsetti.
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Klima çarpmasından korunmak için yeşil çay ve zencefil desteği almamızı öneren Prof Dr.Yeşilada, “Yeşil çay, en kuvvetli antioksidan etkili çayların başında geliyor. Ancak yeşil çayın yaz aylarında Japonya, Çin gibi çok sıcak ve nemli iklimlerde yaşayan toplumlar gibi soğuk çay halinde tüketilmesi daha yararlı olacaktır."
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"Yeşil çayın içerisine demlerken zencefil katılması etkisini daha da kuvvetlendirir. Bu şekilde hazırlanan çayı, istenen koyuluğu sağlayıncaya kadar 5-10 dakika demledikten sonra soğutup buzdolabına koyarak gün içerisinde susadıkça tüketebilirsiniz. İçerisine limon dilimi ve taze nane yaprakları da ilave edilebilir. Kuvvetli antioksidan etkisinin yanı sıra vücuttaki ödemi atması, kan dolaşımını hızlandırması, enerji vermesi, spazmları gidermesi, yağlı yiyeceklerin sindirimini kolaylaştırması ve enfeksiyon etkenlerine karşı koruma sağlaması, kişilerin sıcak yaz günlerinde kendisini daha iyi hissetmesini sağlayacaktır” dedi.
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Yeşilada, zencefil miktarının fazla olmaması gerektiğini vurgulayarak, fazlasının hem aşırı terlemeye yol açabileceğini hem de yüksek tansiyon, şeker, safra ve böbrek hastalarının kullandığı ilaçlarla etkileşebileceğini de sözlerine ekledi.
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Klima çarpmasının belirtileri nelerdir?
Kişinin yaşamını kaybetmesine yol açabilecek kadar ciddi bir hastalık olan zatürreye de yol açabilen klima çarpması, genellikle burun tıkanıklığı, kuru öksürük, hapşırık, yorgunluk, halsizlik, kas ve eklem ağrıları, kramp, baş ağrısı, yüksek ateş, bulantı, kusma, bilinç bozukluğu gibi pek çok belirtiye neden olabilir.
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Klima çarpması neden olur?
Terin klima önünde kurutulması ya da klimanın direkt olarak kişinin üzerine soğuk hava üflemesi de ısınmış kasların aniden soğumasına neden olur. Bu durumda kişide bel, boyun ve sırt tutulmaları görülebilir. Klima kullanılırken iç ile dış ortam sıcaklık farkının 10 dereceyi aşmaması gerektir. Klimanın doğru şekilde kullanılması, kas spazmı oluşumunun önlenmesinde etkilidir. Kas spazmı tek başına yalnızca ağrı ve geçici hareket kısıtlılığına yol açsa da bu durum baş ağrısına da neden olabilir.
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Klima çarpması hangi hastalıklara neden olur?
Vücudun farklı bölgelerindeki kasların tutulmasına yol açabilen klima çarpması, kişinin göğsüne bıçak saplanmış gibi ağrılar hissettirebilir.
Kuru havada enfeksiyonlar daha kolay yayılır ve bu durumun bademcik iltihabı ve alerjik nezle gibi hastalıklara yol açabilir.
Klimaların düzenli olarak bakımının yapılmaması, filtrelerinin olması gerektiği gibi temizlenmemesi, farenjit, larenjit ve sinüzit gibi farklı üst solunum yolu enfeksiyonlarına yol açabilir.