Klima çarpmasına ne iyi gelir, nasıl geçer? Klima çarpması belirtileri ve bitkisel çözüm önerileri

Klima çarpması neden olur? Terin klima önünde kurutulması ya da klimanın direkt olarak kişinin üzerine soğuk hava üflemesi de ısınmış kasların aniden soğumasına neden olur. Bu durumda kişide bel, boyun ve sırt tutulmaları görülebilir. Klima kullanılırken iç ile dış ortam sıcaklık farkının 10 dereceyi aşmaması gerektir. Klimanın doğru şekilde kullanılması, kas spazmı oluşumunun önlenmesinde etkilidir. Kas spazmı tek başına yalnızca ağrı ve geçici hareket kısıtlılığına yol açsa da bu durum baş ağrısına da neden olabilir.