Kızamık vakaları artmaya başladı: A vitamini çözüm mü sunuyor? Araştırma sonuçları kafaları karıştırdı…

CİLT SAĞLIĞI İÇİN DE ÇOK FAYDALI

Tüm bunların dışında A vitamini, cilt sağlığı için de faydalı. Retinoidler içeren kremler ve ilaçlar, A vitamininin sentetik formu olup, şiddetli akne ve sedef hastalığını tedavi etmekte kullanılıyor. Ayrıca, A vitamini içeren topikal ürünlerin ince çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü azalttığına dair araştırmalar da bulunuyor.



A vitamini, bazı kanser türlerinin riskini azaltabileceği öne sürülen bir besin maddesi. Özellikle meme, kolon ve yemek borusu kanserleri gibi bazı kanser türleri ile bağlantısı inceleniyor.