Kızamık vakaları artmaya başladı: A vitamini çözüm mü sunuyor? Araştırma sonuçları kafaları karıştırdı…

Uzun süreli yüksek dozlar, kemik incelmesi, karaciğer hasarı, baş ağrısı, sindirim problemleri, cilt tahrişi ve eklem ağrılarına neden olabilir. Ayrıca, hamilelikte aşırı A vitamini alımının doğum kusurlarıyla ilişkili olduğu da biliniyor. A vitamini, bazı ilaçlarla da etkileşime girerek etkinliklerini azaltabilir. A vitamini ile etkileşime giren en az 23 ilaç olduğu için, bu ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, takviye almadan önce doktorunuza danışmanız önemli…



New York Post'un 'Should you be taking a vitamin A supplement? All the things the nutrient can — and can’t — do' başlıklı haberinden derlenmiştir.