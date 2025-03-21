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Kızamık vakaları artmaya başladı: A vitamini çözüm mü sunuyor? Araştırma sonuçları kafaları karıştırdı…

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#Sağlık#Kızamık#Kızamık Belirtileri
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2025 17:26

Kızamık vakaları dünya genelinde hızla artarken, bu bulaşıcı hastalık ciddi bir tehdit oluşturuyor. Son dönemde, A vitamini takviyesi ile ilgili yapılan araştırmalar ve tartışmalar ise özellikle kızamık tedavisi bağlamında dikkat çekiyor. Peki, A vitamini kızamığa iyi geliyor mu? İşte detaylar…