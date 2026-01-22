Kızamığın bilinmeyen yüzü: Yıllar sonra ortaya çıkıyor ve ölüme yol açıyor! ‘Tedavisi yok, ölüm oranı yüzde 95’

AŞI EN ETKİLİ KORUMA YÖNTEMİ, ANCAK ORANLAR DÜŞÜYOR

Uzmanlara göre kızamıktan korunmanın en etkili yolu MMR aşısı. Aşı, kızamığı önlemede yüzde 97 oranında etkili kabul ediliyor. İlk doz genellikle 12–15 aylıkken, ikinci doz ise anaokulu veya ilkokul öncesinde yapılıyor.

Los Angeles Bölgesi Sağlık Sorumlusu Dr. Muntu Davis, aşılanmanın sadece bireysel değil toplumsal bir sorumluluk olduğuna dikkat çekiyor. Davis, “Aşılanmak için çok küçük olan bebekler, toplumsal bağışıklık sayesinde korunuyor. Aşı sadece kendinizi değil, ailenizi, komşularınızı ve en savunmasız grupları korur” açıklamasında bulunuyor.