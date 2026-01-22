×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
HAMİLELİK BEBEK ÇOCUK ERGENLİK EBEVEYN YAŞAM YAZARLAR
HABERLERAile HaberleriEbeveyn HaberleriSağlık Haberleri

Kızamığın bilinmeyen yüzü: Yıllar sonra ortaya çıkıyor ve ölüme yol açıyor! ‘Tedavisi yok, ölüm oranı yüzde 95’

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık#Kızamık#Kızamık Ölüm Oranı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2026 13:17

ABD’de kızamık vakaları son 30 yılın en yüksek seviyelerine ulaşırken, uzmanlar hastalığın yalnızca akut belirtilerle sınırlı kalmadığı, yıllar sonra ortaya çıkan bir hastalığa neden olduğunu söylüyor. Üstelik hastalığa yakalanan kişilerin yaklaşık yüzde 95’i hayatını kaybediyor. Peki bu hastalık nedir? Nasıl gelişiyor?