Kız çocukları babanın ömrünü mü uzatıyor?

Hatta bazı araştırmalar, ebeveynlerin yaşam süresi ile çocukların ileri yaşlara ulaşma olasılığı arasında kuşaklar arası bir ilişki olduğunu ve psikolojik dayanıklılığın da nesiller boyunca aktarılabilen özelliklerden biri olabileceğini düşündürüyor.

Yani çocuğun geleceği yalnızca genetik bir miras değil.

Bir yaşam mirası.