×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
HAMİLELİKBEBEKÇOCUKERGENLİKEBEVEYNYAŞAMYAZARLAR
HABERLERAile HaberleriEbeveyn HaberleriSağlık Haberleri

Kız çocukları babanın ömrünü mü uzatıyor?

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık#Kız Çocuk#Kız Çocuk Babanın Ömrünü Uzatıyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2026 09:07

Bilimsel araştırmalara göre bu sorunun cevabı evet. Her kız çocuğu için babanın yaşam süresi ortalama 74 hafta uzuyor. İşte çok ilginç bilgiler...