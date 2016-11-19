Kıtır kıtır kurabiye ve bisküvi yapmanın püf noktaları

Kurabiye ve bisküviler beş çaylarının vazgeçilmezidirler. Lezzetli ve ağızda dağılan kurabiye ve bisküviler yapmak için bazı kurallara uymak gerekir. Siz de kıtır kıtır ve ağızda dağılan kurabiyeler yapmak istiyorsanız kurabiye pişirmenin püf noktalarını öğrenmeye hazır olun.
2
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Kurabiye ya da bisküvi hamuru hazırlarken kullanacağınız tüm malzemeler oda sıcaklığında olmalı, margarin ya da tereyağı için eritilip soğutulmuş olarak kullanılmalı.
3
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Yumurta ile şeker mutlaka çok iyi bir şekilde çırpılmalı ve üzerine eklenen un elenmiş olmalı
4
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Ağızda dağılan kurabiyelerin sırrı içinde kullanılan yağdır. Eğer tereyağ kullanırsanız yumuşacık ve ağızda dağılan bir kıvam elde edebilirsiniz.
5
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Hamurunuz kulak memesi kıvamında olmalıdır. Eğer elinize yapışıyorsa elinizi soğuk sudan geçirip tekrar yoğurun.
6
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Hamurunuz kulak memesi kıvamında olmalıdır. Eğer elinize yapışıyorsa elinizi soğuk sudan geçirip tekrar yoğurun.
7
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Kurabiyelerin pişerken yayılmaması için fırın tepsisini 10-15 dakika kadar serin bir yerde bekletin.
8
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Kurabiye ya da bisküvileri pişireceğiniz tepsinin kenarları açık olsun ki her tarafı eşit pişsin.
9
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Kurabiyeleri mutlaka önceden ısıtılmış fırına koyun. Fırın tepsisi sıcakken kurabiyeleri çıkarın ki parçalanmasın.
10
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Kurabiye ya da bisküvilerinize ekleyeceğiniz fındık, ceviz gibi malzemeleri en son ekleyin. Böyle ce daha kıtır kıtır bir kıvamı olacaktır.
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Bisküvi ve kurabiyelerinizin erken bayatlamasını önlemek için koyduğunuz kutuya 1-2 adet kesme şeker veya yanına 1 avuç pirinç koyabilirsiniz.
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Kurabiye ve bisküvilerinizin hamuruna çok az toz zencefil atarsanız hem tadı güzelleşir hem de bayatlamasını geciktirmiş olursunuz.
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Kurabiyeler sertleşmeden fırından çıkarın. Birçok kurabiye ve bisküvi fırından çıkarıldıktan sonra soğudukça kıvamını alır.
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Pişip pişmediğini kontrol etmek için tepsinin en ortasından bir kurabiye alın. Altı hafif pembeleştiyse fırından çıkarın, daha fazla pişirmeyin.
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Kurabiye ya da bisküvilerinizi fırından çıkarınca tel ızgara üzerine alırsanız tabanı hamurlaşmadan soğutmuş olursunuz.
16
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Kurabiye ya da bisküvileri servis tabağına sıcakken alırsanız kırılmasını önlersiniz.
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Kurabiyelerin zamanla sertleşmemesi için yanlarına bir-iki dilim kabuklu elma koyarak saklayınız. Elmanın yayacağı nem sayesinde kurabiyeleriniz 2 hafta boyunca taze kalacaktır.