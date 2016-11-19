Kıtır kıtır kurabiye ve bisküvi yapmanın püf noktaları

Kurabiye ve bisküviler beş çaylarının vazgeçilmezidirler. Lezzetli ve ağızda dağılan kurabiye ve bisküviler yapmak için bazı kurallara uymak gerekir. Siz de kıtır kıtır ve ağızda dağılan kurabiyeler yapmak istiyorsanız kurabiye pişirmenin püf noktalarını öğrenmeye hazır olun.