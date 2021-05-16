Kişniş nelere iyi gelir, tüketirken nelere dikkat edilmeli? İşte kişnişin faydaları
Kişniş, görünüm olarak maydanoza benzetilebiliyor. Aş otu, kizbere ve kinzi olarak da bilinen bu faydalı bitki taze, kuru veya baharat şeklinde kullanılabiliyor. Ayrıca diyet lifi, A vitamini, C vitamini, fosfor, manganez, magnezyum ve elzem yağlar, antioksidanlar, faydalı fitonutrientler içerir. Peki kişniş nelere iyi gelir, tüketirken nelere dikkat edilmeli? İşte kişnişin faydaları...
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Akdeniz kökenli kişniş, aş otu, kuzbere olarak da bilinen, yaprakları maydanozu andıran ve maydanozgiller familyasına ait bir baharat bitki. Aromatizan ve tedavi edici özelliklerinden dolayı başta tıbbi, gıda, ecza, parfümeri ve kozmetik olmak üzere birçok alanda da kullanılıyor. Aromasını içerdiği yağlardan alan kişniş, taze, kuru veya baharat olarak kullanılabilir. Uzman Diyetisyen Gamze Şanlı Ak, zengin bir içeriğe sahip olan kişnişin faydalarını anlattı.
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Kişnişin faydaları nelerdir?
Antik dönemden beri sindirim sistemini güçlendirmesi için kullanılan kişniş tohumu spazm ve gaz gidericidir. Ağrı kesici, sakinleştirici ve kuvvet vericidir. Ateş düşürücü, iştah açıcı, balgam ve idrar söktürücüdür. Kan şekerini düzenler. Kötü kolesterol olan LDL’yi düşürerek damarlarda plak oluşumunu engelleri ve kalp sağlığını korur. Demir içeriği sayesinde aneminin iyileşmesinde etkilidir.
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Bağışıklık sistemini destekler. Mantar oluşumunu önler. Salmonella ile savaşır. Sitotoksik, antihistaminik, antibakteriyel, antiseptik etkileri vardır. Ağızdaki yaraların iyileşmesinde ve nefesin tazelenmesinde etkilidir. Suyunun antimutajenik etkisi bulunmaktadır. Pek çok kanser türüne karşı koruyucudur.
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Endokrin bezlerin çalışmasını düzenleyerek adet döngüsünün düzenli olmasında ve sürecin daha rahat geçmesinde etkilidir. Karaciğeri korur. Romatizmaya bağlı şişlikler için çok faydalıdır. Çiçek hastalığının önlenmesinde ve ağrısının azaltılmasında ve iyileşmesinde rol oynar. Göz nezlesi gibi bulaşıcı hastalıklardan korur ve göz sağlığını olumlu yönde etkiler. Yağ yakımını destekler. Anoreksiya tedavisinde rol oynar.
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Kişniş tüketirken bunlara dikkat
Diyetisyen Deniz Zünbülcan, kişniş tüketiminde dikkat edilmesi gerekenleri şöyle anlattı:
Sindirim sistemine iyi gelse de mide asidi nedeniyle gelişen gastrit, reflü, ülser gibi sorun yaşayan kişilerde olumsuz etkileri olabilir.
Karaciğer koruyucudur ancak yine karaciğer rahatsızlıkları yaşayan kişilerin kontrollü tüketmesi gerekir.
Hamile ve emziklilerin ya da herhangi bir hastalığı olan kişilerin de mutlaka uzmana danışarak tüketmeleri gerekir.