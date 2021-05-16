Kişniş nelere iyi gelir, tüketirken nelere dikkat edilmeli? İşte kişnişin faydaları

Akdeniz kökenli kişniş, aş otu, kuzbere olarak da bilinen, yaprakları maydanozu andıran ve maydanozgiller familyasına ait bir baharat bitki. Aromatizan ve tedavi edici özelliklerinden dolayı başta tıbbi, gıda, ecza, parfümeri ve kozmetik olmak üzere birçok alanda da kullanılıyor. Aromasını içerdiği yağlardan alan kişniş, taze, kuru veya baharat olarak kullanılabilir. Uzman Diyetisyen Gamze Şanlı Ak, zengin bir içeriğe sahip olan kişnişin faydalarını anlattı.