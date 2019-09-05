Kışlık domates sosu nasıl yapılır?

Hazırlanışı Domateslerimizi yıkayıp irice rendeleyin.



Dilerseniz domateslerin kabuklarını soyup iri şekilde de doğrayabilirsiniz.



Geniş bir tencereye rendelenmiş domateslerinizi koyun. ( Düdüklü tencere de olabilir.)



20 kilo kadar olan domatesleri 5 kg'lık partiler halinde pişirin. Hem ölçüsünü bilmek hem de diğer malzemeleri bilinçli bir şekilde eklemek, daha kaliteli bir tat elde etmenizi sağlayacaktır.



Tencerenize domatesleri koyun üzerine 1 çay bardağı riviera zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı tuzu ilave edip ateşin altını yakın.