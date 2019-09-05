Kışlık domates sosu nasıl yapılır?

Kışlık hazırlıkların en başında domates sosu gelir. Kışın tatlı tatlı, katkısız ve yaz mevsimindeki lezzetiyle yiyelim diye şimdiden kolları sıvayalım.
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1
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Kışlık hazırlıkların en başında domates sosu gelir. Kilo kilo alınan domates büyük bir sabırla bıkmadan rendelenir, kışa hazırlanır ki kışın tatlı tatlı, katkısız ve yaz mevsimindeki lezzetiyle yiyelim.
Bu tarif Anne Şef'lerimizden Berna Yıldız'a aittir.
2
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Malzemeler
5 kilo Çanakkale domatesi (erik domates)
1 çay bardağı zeytinyağı
1 yemek kaşığı tuz
1 baş iri diş sarımsak
4-5 adet orta boy kavanoz ve kapakları
3
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Hazırlanışı
Domateslerimizi yıkayıp irice rendeleyin.
Dilerseniz domateslerin kabuklarını soyup iri şekilde de doğrayabilirsiniz.
Geniş bir tencereye rendelenmiş domateslerinizi koyun. ( Düdüklü tencere de olabilir.)
20 kilo kadar olan domatesleri 5 kg'lık partiler halinde pişirin. Hem ölçüsünü bilmek hem de diğer malzemeleri bilinçli bir şekilde eklemek, daha kaliteli bir tat elde etmenizi sağlayacaktır.
Tencerenize domatesleri koyun üzerine 1 çay bardağı riviera zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı tuzu ilave edip ateşin altını yakın.
4
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Önceden temizleyip yıkadığımız sarımsakları da dilerseniz bütün, dilerseniz iri dilimlenmiş olarak domateslere ekleyin. Bazı tariflerde sarımsak kullanılmıyor ama sosa güzel bir aroma verdiği için sarımsağı tercih etmenizi tavsiye ederiz.
Tenceredeki domatesler fokurdamaya başladığında altını kısıp ara ara karıştırın ve oldukça fazla çıkan suyun pişme esnasında çekilmesini sağlayın.
5
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Pişirme aşamasında domatesin suyu azalır ama tam olarak bitmez. Sosu kavanozlara doldurduktan sonra zamanla bekleme esnasında suyu azalacaktır. Domateslerin istediğimiz kıvama ulaşması yaklaşık 1 saat sürebilir.
6
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Tencerenin altı açıkken, önceden temizleyip kurulanan kavanozlara sosunuzu sıcak sıcak doldurun.
7
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Bu aşamada elinize dikkat edin ve mutlaka fırın eldiveni veya havlu gibi materyaller ile ellerinizi sıcaktan koruyun.
Kavanozun kapak kapattığınız kısmını iyice temizleyip kapağını sıkıca kapatın.
Mümkünse kavanoz kapaklarını sıkı kapatmak için kullanılan materyallerden faydalanabilir veya eşinizin güçlü bir şekilde kapağı kapatmasını rica edebilirsiniz.
Kapağın sıkıca kapatılması, sosunuzun hava alarak bozulmasını önleyecektir.
8
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Kapaklarını kapattığınız kavanozları temiz bir havlunun üzerine ters çevirerek yerleştirin ve bir gün boyunca bekletin. Gün sonunda kapaktan sos akıyor ise tekrar kaynatıp yeni bir kapak ile kapatıp ters çevirerek bekletin veya buzdolabına alıp kısa sürede tüketmeye çalışın. Kıvamı tutan kavanozları güneş görmeyen serin bir yerde muhafaza etmeye özen gösterin. Böylelikle bütün bir kış boyunca kışlık domates soslarınızı saklayabilirsiniz.
9
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Kış boyunca harika kokulu bu sosu makarna, çorba, menemen, kahvaltılık sos olarak dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Açtığınız andan itibaren buzdolabında saklayarak 2-3 gün içinde kullanmaya devam edebilirsiniz ama çok bekletmeden kısa sürede tüketmeye özen gösterin.