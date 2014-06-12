Kişisel bakımına özen gösteren babalar için...

Enerji dolu ve sportif babalar için muhteşem bir hediye seti...
Traş sonrası cildini nemlendirecek ve uzun süre ferahlık hissi sağlayacak bu losyona bayılacak.
Baharatlı ve odunsu kokusunun yanında şık şişesi ile de babanızın kalbini fethedecek.
Etkileyici ve güçlü kokuları seven karizmatik babalara...
Büyüleyici ve sıra dışı kokuları seven babalar bu parfüme bayılacak.
Hepimizin babası birer şampiyon değil mi? Şampiyon babalar için ona kendini her daim özel hissettirecek muhteşem bir koku...
Bundan böyle artık gözler hep onun üstünde olacak...
Etkileyici ve kalıcı kokusu ile duştan sonra uzun süre ferahlık hissi veren bu saç ve vücut şampuanı kişisel bakımına özen gösteren babalar çok sevecek.
Bu aftershave losyonu ile traş olduktan sonra mis gibi kokacak ve onu öpmeye doyamayacaksınız.
Şık kutusu ve tasarımı ile göz dolduran bu parfüm onun için ideal bir hediye olabilir.