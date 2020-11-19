Kışın hasta olmamak için bağışıklığımızı güçlü tutmalıyız! İşte uzmanından tavsiyeler...

Çinko ve selenyum içeren deniz ürünleri, yağlı tohumlar beslenmede ihmal edilmemelidir. Yüzyılların bize öğrettiği probiyotik kaynağı olan fermente ürünler; kefir, turşu ve yoğurt gibi gıdaların günlük olarak tüketimine özen gösterilmeli. Bütün bunlar önemli ama en önemlisi mutluluk! Havalar nasıl olursa olsun sizin havanız her derde derman olacaktır