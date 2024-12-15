Kışın daha sık kullanılıyor, kalbin yükünü arttırıyor! Hamam ve sauna için hayati öneriler

Kalp, tansiyonun düşmesini telafi etmek için hem daha hızlı atar hem de daha güçlü kasılmak zorunda kalır. Böylelikle kalbin yükü çok fazla artar. Bu durum, yani kalbin iş yükünün artması sağlıklı bireylerde tolere edilebilir ancak aort kapak darlığı olan, yüksek tansiyon nedeni ile ilaç kullanan, kalp yetmezliği olan ve koroner damarlarda darlığı olan, stent takılmış veya baypas olmuş hastalar için ciddi riskler taşır.

Bu hastalarda maalesef ani ölüm ve kalp krizi riski meydana gelebilir. Kalp yetmezliği olan hastalar, acil müdahale gerektirecek ciddi nefes darlığı problemleri yaşayabilir.