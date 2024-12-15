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Kışın daha sık kullanılıyor, kalbin yükünü arttırıyor! Hamam ve sauna için hayati öneriler

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#Hamam#Sauna#Hamamın Zararları
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2024 12:15

Havaların mevsim normalleri gereği soğuk seyrettiği bu günlerde gerek yorgunluk atmak, gerek hastalık belirtilerinde ‘ter atmak’ gerekse keyfi olarak sıcak hamam, sauna kullanımda artış olduğu biliniyor. Toplumda özellikle sauna kullanımı ile ‘ter atmanın’ sağlık üzerinden olumlu etkilerinden sıklıkla söz edilir. Fakat sauna ve hamam kullanımının hem hastalıklar hem de soğuk havalar gereği arttığı bugünlerde, dikkat edilmesi gereken bazı noktaları var. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, sauna ve hamam kullanımı konusunda hem kalp hastaları hem sporseverler hem de ileri yaş bireyler için önemli bilgiler verdi.