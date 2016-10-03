Kışa hazırlık: Lezzetli turşu yapmanın püf noktaları

Turşu yapmak için kullanacağınız sebzeler sert ve taze olmalıdır.Turşu yaparken mutlaka iri taneli kaya tuzu kullanılmalıdır.Sebzeler veya meyveler mutlaka iğne ile birkaç yerinden delinmelidirTurşuya eklenecek tane karabiber daha lezzetli olmasını sağlar.Yaptığınız turşuya defne ve kereviz yaprağı koymanız değişik bir aroma verecektir.Turşu yaparken sebzeler sık dizilirse ve aralara sarımsak konulursa daha lezzetli olur.Turşunun çabuk olması için dibine bir avuç nohut ekleyin.Turşu yaparken kaynatılıp soğutulmuş içme suyu kullanılmalıdır.Turşu kurarken cam kavanozlar tercih edilmelidir.Kavanozun ağzı sıkıca kapatılmalıdır.Serin ve güneş alamayan bir yerde her gün kavanoz çalkalanır.Turşu kavanozları açıldıktan sonra buzdolabında saklanmalıdır.