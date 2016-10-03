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Hürriyet
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Nasil Yapilir
 

Kışa hazırlık: Lezzetli turşu yapmanın püf noktaları

Turşu yaparken uygulayacağınız ufak ipuçları sayesinde lezzetli sonuçlar elde etmek mümkün...

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1
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Turşu yapmak için kullanacağınız sebzeler sert ve taze olmalıdır.

2
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Turşu yaparken mutlaka iri taneli kaya tuzu kullanılmalıdır.

3
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Sebzeler veya meyveler mutlaka iğne ile birkaç yerinden delinmelidir

4
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Turşuya eklenecek tane karabiber daha lezzetli olmasını sağlar.

5
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Yaptığınız turşuya defne ve kereviz yaprağı koymanız değişik bir aroma verecektir.

6
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Turşu yaparken sebzeler sık dizilirse ve aralara sarımsak konulursa daha lezzetli olur.

7
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Turşunun çabuk olması için dibine bir avuç nohut ekleyin.

8
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Turşu yaparken kaynatılıp soğutulmuş içme suyu kullanılmalıdır.

9
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Turşu kurarken cam kavanozlar tercih edilmelidir.

10
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Kavanozun ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

11
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Serin ve güneş alamayan bir yerde her gün kavanoz çalkalanır.

12
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Turşu kavanozları açıldıktan sonra buzdolabında saklanmalıdır.

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