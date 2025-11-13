×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
HAMİLELİK BEBEK ÇOCUK ERGENLİK EBEVEYN YAŞAM YAZARLAR
HABERLERAile HaberleriEbeveyn HaberleriSağlık Haberleri

Kış hastalıklarına karşı sihirli çorba: Hangi tarifler bağışıklığı güçlendiriyor? Uzmanlar tek tek açıkladı…

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık#Çorbalar#Grip
İsmail SARI
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2025 09:09

Kış ayları yaklaşırken, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklar tekrar hayatımıza giriyor. Burnunuz akıyor, boğazınız ağrıyor ve kendinizi yorgun mu hissediyorsunuz? Böyle zamanlarda mutfağa girip sıcak bir kase çorba hazırlamak hem lezzetli hem de sağlıklı bir çözüm olabilir. Peki, hangi çorbalar grip, soğuk algınlık ve son dönemde acillerde hasta sayısını artıran koronavirüse karşı etkili? Uzmanlar tek tek açıkladı…