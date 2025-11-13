Kış hastalıklarına karşı sihirli çorba: Hangi tarifler bağışıklığı güçlendiriyor? Uzmanlar tek tek açıkladı…

BAĞIŞIKLIK DOSTU ÇORBA TARİFLERİ
İşte Puddick’e göre bağışıklığı destekleyen malzemelerle hazırlanan üç farklı çorba tarifi:
1- Gulaş Çorbası: Geleneksel Macar yemeği olan bu etli çorba, sarımsak ve yoğurt gibi bağışıklık dostu malzemeler içeriyor. Sarımsak, allicin sayesinde bağışıklık hücresi aktivitesini artırıyor. Yoğurttaki probiyotikler de bağırsak florasını destekleyerek vücudun savunmasını güçlendiriyor.
2- Domates Çorbası: C vitamini açısından zengin olan domates çorbası, protein açısından eksik olabileceğinden yanında ek gıdalarla tüketilmesi öneriliyor. Barbunya fasulyesi eklenerek çorbaya protein katılabilir. Veganlar için Hindistan cevizi sütü kullanılabilir.
3- Kavrulmuş Karnabahar ve Rezene Çorbası: Karnabahar ve rezene, C ve K vitaminleri açısından zengin. Çorbaya eklenen ceviz, omega-3, protein ve antioksidanlar içerir, uzun süre tok kalmayı sağlar.