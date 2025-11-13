Kış hastalıklarına karşı sihirli çorba: Hangi tarifler bağışıklığı güçlendiriyor? Uzmanlar tek tek açıkladı…

EV YAPIMI ÇORBA, HAZIR ÇORBALARDAN DAHA SAĞLIKLI

Hazır çorbalar, hazırlanışı kolay ve hızlı olsa da genellikle yüksek şeker içeriyor. Puddick, evde taze malzemelerle çorba yapmanın önemine dikkat çekerek, “İçinde tam olarak ne olduğunu bilmek her zaman daha iyidir” diyor.

Ayrıca, sıcak bir kase çorbanın yalnızca ruhu ve vücudu ısıtmakla kalmadığı, aynı zamanda bilimsel olarak da bazı iyileştirici etkileri olduğu ortaya konmuş durumda.