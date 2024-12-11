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Kış geldi dolaptan çıktılar ama dikkat! Ağırlıklı battaniyeler hangi sağlık sorunlarına neden oluyor?

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#Sağlık#Ağır Battaniye#Battaniye
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 08:05

Sağlıklı yaşam ve uyku kalitesine artan ilgi, ağırlıklı battaniyeleri popüler hale getirdi. Kış aylarında sıklıkla tercih edilen bu battaniyeler, kullanıcılarına fiziksel ve duygusal rahatlama sunma iddiasında bulunuyor. Ancak bazı problemleri olanların, kullanmadan önce mutlaka bir uzmana danışması gerektiği vurgulanıyor. Peki ama neden? Ağır battaniyelerin faydaları ve zararları neler? İşte detaylar…