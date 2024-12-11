Kış geldi dolaptan çıktılar ama dikkat! Ağırlıklı battaniyeler hangi sağlık sorunlarına neden oluyor?

Kronik ağrı çeken 94 yetişkin üzerinde yürütülen bir başka araştırmada ise ağır bir battaniyenin uykuyu etkilemediğini, ancak ağrıyı hafifletmede daha etkili olduğunu gösterildi. Sonuç olarak, ağırlıklı battaniyelerin faydalarını destekleyen güçlü kanıtlar bulunmamakla birlikte, uyku uzmanları, bu ürünleri denemenin zararı olmayacağı görüşündeler.



Weill Cornell Tıp Merkezi'nde uyku tıbbı uzmanı olan Dr. Daniel Barone, hastalarına bu tür battaniyeleri diğer geleneksel tedavi yöntemlerinden sonra denemelerini öneriyor. Barone, “Eğer zararı yoksa ve faydası olacaksa, denemeye değer” dedi.