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Kış depresyonuna karşı bunları tüketin

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#Depresyon#Kış Depresyonu#Sağlıklı Beslenme
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2024 08:44

Soğuk hava, kısa günler ve azalan güneş ışığı... Kış aylarında ruh hali dalgalanmaları ve enerjide düşüş yaşayanların sayısı artıyor. Halk arasında “kış depresyonu” olarak bilinen bu durum, yeme alışkanlıklarımızda yapacağımız doğru seçimlerle hafifletilebilir.