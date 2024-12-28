Kış depresyonuna karşı bunları tüketin

Balık tüketimi kış aylarının neden olduğu depresyonu önleyebilir

Omega-3 yağ asitleri, beyin fonksiyonlarını destekleyerek depresyon belirtilerini hafifletir. Somon, sardalya gibi yağlı balıkların yanı sıra ceviz, chia tohumu ve keten tohumu gibi bitkisel kaynaklar da omega-3’ün önemli kaynaklarındandır.

Haftada iki kez balık tüketmek, ruh halinizi iyileştirmeye yardımcı olabilir. Kış depresyonu ile baş ederken destekleyici bir besin olarak balık tüketiminin de önemli rol oynadığını söyleyebiliriz. Bunun sebebi ise omega-3 gibi yağ asitlerinin balıkta daha fazla olmasıdır.