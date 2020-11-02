Kış beslenmenizi renklendirin... Hastalık kapınızı çalmasın!

Soğuk kış günlerinde besinlerle vücuda gerekenden fazla enerji alınması kilo alımına neden olurken, sağlıklı beslenmek için her renkten mevsim sebze ve meyvelerinin tercih edilmesi gerekiyor. Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Merve Kaplan, kış aylarında tüketilmesi gereken sebze ve meyvelerle ilgili bilgi verdi.