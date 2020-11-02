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Hürriyet
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Sağlık
Fotoğraflar: Alamy-Ingiamge-iStock
Haber Giriş: 02 Kasım 2020 - 16:27 | 

Kış beslenmenizi renklendirin... Hastalık kapınızı çalmasın!

Havaların soğumasıyla üst solunum yolu, grip ve bronşit gibi hastalıklar artış gösterirken, hastalıklardan korunmak için taze sebze ve meyve tüketimi önem kazanıyor.

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Soğuk kış günlerinde besinlerle vücuda gerekenden fazla enerji alınması kilo alımına neden olurken, sağlıklı beslenmek için her renkten mevsim sebze ve meyvelerinin tercih edilmesi gerekiyor. Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Merve Kaplan, kış aylarında tüketilmesi gereken sebze ve meyvelerle ilgili bilgi verdi.

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Havaların soğumasıyla metabolizma hızı yavaşlar, vücudun bağışıklık sistemi zayıflar. Bağışıklık sistemini güçlendirmek, metabolizma hızını arttırmak için beslenme programında küçük değişiklikler yapılması gerekir.

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Tüketilen besinlerle yapılacak bu değişiklikler sayesinde daha sağlıklı olunabilir. Kışın metabolizma hızının azalması nedeniyle harcanandan fazla enerji tüketimi kontrolsüz kilo alımına da zemin hazırlamaktadır.

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Üşüme, enerjiye ve besine olan ihtiyacı artıracağından, kış aylarında karbonhidrattan ve yağdan zengin gıdalar yani yüksek enerjili gıdalar tüketilmesi sorun haline gelir.

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Soğuk havanın etkisiyle alınan besinler depolanıp, yağ hücresine çevrilebilir. Bu durumdan kurtulmak için yeterli ve dengeli besinler tüketmek gerekir.

6Kırmızı ve mor sebzeler bağışıklık sistemini güçlendiriyor Kansere karşı etkili kırmızı pancar
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Kırmızı ve mor sebzeler bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Kansere karşı etkili kırmızı pancar

Soğuk algınlığına iyi gelen pancarın, yapılan çalışmalarda kansere karşı etkili olduğu belirlenmiştir.

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Ayrıca folik asit, lif, protein, C ve B vitamini ile potasyum zengini olan pancar, bağışıklık sistemini güçlendirmektedir.

8Vücut savunmasını güçlendiren mor lahana
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Vücut savunmasını güçlendiren mor lahana

Mor lahana vitamin bakımından zengin sebzelerden biridir. Lahanada, beta-karoten, C vitamini ve potasyum ile magnezyum ve demir mineralleri bulunmaktadır.

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Vücudun savunmasını güçlendiren lahana, vücuda kalsiyum sağladığı için kemik oluşumunu artırmakta ve dişleri güçlendirmektedir.

10Yeşil sebzeler tam bir vitamin deposu Antioksidan etkili yeşil pırasa
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Yeşil sebzeler tam bir vitamin deposu

Antioksidan etkili yeşil pırasa

Pırasa, sindirimi sistemini ve iştahı uyaran bir sebzedir. İçeriğindeki A vitamininin öncül maddesi olan beta-karoten, çinko, flor açısından zengindir.

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Çok güçlü bir antioksidan olan polifenol içeren pırasanın koyu yeşil yapraklarında beta-karoten miktarı çok fazladır.

12Magnezyum ve çinko zengini ıspanak
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Magnezyum ve çinko zengini ıspanak

İçeriğinde iddia edilenden çok daha az demir olan ıspanak, magnezyum ve çinko gibi minerallerin yanı sıra birçok hayati vitamin açısından zengin bir sebzedir.

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Mide, karaciğer ve pankreasın salgılarını uyarır, magnezyum, fosfor, iyot ve vücudun dengesini koruyan mineraller içerir.

14Lif oranı yüksek brokoli
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Lif oranı yüksek brokoli

Vitamin deposu olan brokoli, mineral ve demir eksiliğini gideren önemli bir sebzedir.

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Lif oranı yüksek olan brokoli, vücudu kanserden ve kemik erimesinden korur.

16Yeşil ve kırmızı meyveler hastalıklara karşı vücudu korur Tokluk hissi veren atıştırmalık elma
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Yeşil ve kırmızı meyveler hastalıklara karşı vücudu korur

Tokluk hissi veren atıştırmalık elma

Harika bir atıştırmalık olan elma, içeriğindeki pektin sayesinde uzun süreli tokluk sağlar, sağlıklı bir insanda kan şekerini düzenler. Aynı zamanda kolesterol düşürücü etkisi olan elma, içeriğinde bir dizi antioksidan bulunur.

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Spordan önce tüketilmesi ideal olan elmanın ağızda iyi çiğnendikten sonra yutulması daha sağlıklıdır.

18C vitamini içeriğiyle kivi
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C vitamini içeriğiyle kivi

Diğer narenciyelere göre çok daha fazla C vitamini içeren kivi, vücudu ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

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Grip ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına iyi gelir. Lif açısından da zengin bir besin olan kivi, bağırsakları çalıştırarak sindirimi kolaylaştırır ve kabızlığı önler.

20Kalbi koruyan ve sinirleri yatıştıran nar
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Kalbi koruyan ve sinirleri yatıştıran nar

Nar antioksidan içeriği nedeniyle kansere karşı etkilidir. Kardiyovasküler hastalıklara iyi gelen nar, potasyum içeriği nedeniyle kasları, kalbi ve sinirleri korur.

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Yapılan araştırmalarda nar suyunun antioksidan ve damar sertliğini engelleyici etkisi olduğu belirlenmiştir.

22Sarı ve turuncu meyveler kış hastalıklarına iyi gelir Kolesterolü düşüren, tansiyonu dengeleyen portakal
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Sarı ve turuncu meyveler kış hastalıklarına iyi gelir

Kolesterolü düşüren, tansiyonu dengeleyen portakal

Klasik bir C vitamini zengini olan portakal, aynı zamanda folik asit bakımından güçlü bir içeriğe sahiptir. Portakaldaki folik asit, B6 ve B12 vitaminleriyle arteriyoskleroz (damar sertliği) ve miyokard enfarktüsüne (kalp krizi) karşı korur. İçerdiği potasyum, kalsiyum ve magnezyum ile kandaki kolesterol seviyesinin düşmesini ve tansiyonun dengelenmesini sağlar.

23Cilt yaşlanmasını geciktiren armut
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Cilt yaşlanmasını geciktiren armut

Armut, bir yetişkinin günlük C vitamini ihtiyacının % 7'sini karşılar. Cilt yaşlanmasını ve saç dökülmesini önleyen A vitamini ile lutein ve zeaksantin gibi antioksidanlar içerir.

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Armuttaki yüksek vitamin içeriği hastalıklara karşı vücudu korur. İçeriğindeki potasyum sayesinde yüksek tansiyonun yanı sıra böbrek ve mesane sorunlarına karşı ilaç gibidir.

25Ağız kokusunu önleyen ayva
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Ağız kokusunu önleyen ayva

Grip ve üst solunum yolu hastalıklarında iyileşme sürecini hızlandıran ayva, ishale iyi gelir.

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Vücudu zinde tutan ve ağız kokusunu önleyen ayva, kalp ve damar hastalıklarına iyi gelir, varisi önler.

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