Kırmızı pancarın faydaları nelerdir? İşte kırmızı pancarın sağlığa yararları
Kırmızı pancar, mineraller ve antioksidan açısından oldukça zengin bir besin. Çiğ veya turşu olarak tüketilebilen bu besin, kolesterolü düşürüyor, karaciğer hücrelerini yeniliyor. Kırmızı pancarın diğer faydaları da merak ediliyor. Peki kırmızı pancarın faydaları nelerdir? İşte kırmızı pancarın sağlığa yararları
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Kırmızı pancar, ıspanakgiller ailesinden gelen bir kök sebze. Vitamin ve mineral zengini olmasının yanı sıra tam bir antioksidan deposu. Çorbadan salataya çeşitli şekilde soframıza renk katan kırmızı pancarın faydaları oldukça merak ediliyor. Kırmızı pancarın kan basıncını düşürmekten yorgunluğu gidermeye, diyabet riskini azaltmaktan damar çeperini korumaya kadar birçok fayda sağladığını belirten Diyetisyen Şeyma Yılmaz, konuyla ilgili detaylı bilgiler verdi.
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Kırmızı pancarın faydaları
Yapılan bazı çalışmalara göre pancar gibi nitrat konsantrasyonundan zengin olan sebzeler, kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir. Beslenmeyle birlikte vücudumuza alınan nitrat, nitrik okside indirgenir. Nitrik oksit, kan damarlarının genişlemesini ve kan basıncının düşmesini sağlar. Pancar ve pancar suyu nitrat bakımından zengindir. Dolayısıyla pancar, yüksek tansiyona bağlı kalp hastalıklarını önlemeye yardımcı olabilir.
Yapılan bazı çalışmalar kırmızı pancar suyunun egzersiz sırasında fiziksel performansı artırabileceğini göstermiştir. Pancar, içerdiği nitratlar dolayısıyla kan akışının artmasına ve hücrelere daha çok oksijen taşınmasına yardımcı olarak organların oksijenlenmesini artırır. Böylece egzersiz sırasında oksijen gereksinimi azalır. Dolayısıyla egzersiz öncesi içilen bir-iki bardak kırmızı pancar suyu veya tüketilen bol pancarlı bir salata yorgunluğu önlemeye ya da geciktirmeye yardımcı olur.
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100 gram çiğ pancar 43 kcaldir ve 2,5 gram lif içerir. A, C, B9 ve B6 vitaminleri, potasyum, magnezyum, fosfor, demir ve manganez minerallerini içerir. İçeriğindeki alfa-lipoik asit kan şekerini düşürmeye yardımcı olur. Pancara kırmızı rengini veren antienflamatuar özelliğe sahip betalainlerdir. Betalainler kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Betalainlerden faydalanmak için kırmızı pancarın çiğ tüketimi daha faydalı olur.
Pancar içeriğindeki nitratlar, damarları genişleterek beyne kan akışını artırır. Dolayısıyla bilişsel işlevi güçlendirmeye ve unutkanlık, bunama gibi hastalıkları önlemeye yardımcı olur.
Pancar, oksalat içeriği nedeniyle böbrek taşı riski olanlar tarafından dikkatli tüketilmelidir.
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Tüketirken bunlara dikkat
Şeker oranı yüksek bir sebze olduğundan, pancar suyunun da aşırı tüketilmemesi gerektiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Özgür Şamilgil, kırmızı pancar tüketiminde dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili önemli bilgiler verdi.
Çalışmalara göre çok yüksek besin değeri nedeniyle haftada 2 gün, yarım veya bir bütün pancar ya da aynı aileden pazı, ıspanak, kinoa tüketimi önerilmektedir. Bazı kişilerin pancar tüketimi sonrası 24-48 saat kadar süren idrar ve dışkıda koyu kırmızı renk değişimi görülebilmektedir. Bu durumdakilerin demir metabolizma bozukluğu veya sık böbrek taşı düşürme sorunu olabilir, hekimlerine danışmadan fazla pancar tüketmemeleri önerilir.
Pancarın, Haziran ve Ekim ayları arasında besin değerinin daha yüksektir. Küçük veya orta boyu, kökleri ve yaprakları canlı ve sağlam olanı, yüzeyi düzgün ve çatlağı eziği, lekeleri olmayan, koyu canlı renkli olanları seçilmelidir. Yaprakları ve kökleri, suyunu kaybetmemesi için çok dipten kesilmemelidir, tepeden yaprakları 4 cm, alttan kökleri 2 cm bırakacak kadar kesilmesi uygundur. Havası iyice alınmış plastik torbada, yıkanmadan buzdolabında 3 hafta kadar saklanabilir. Yaprakları da yıkanmadan aynı şeklide saklanırsa 4 gün kadar tazeliğini korur.