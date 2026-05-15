Kırışıklık değil, gerçek tehlike bu! Uzmanlara göre yaşlanmanın 7 kritik işareti

2- NEFES DARLIĞI VE KALP SAĞLIĞINDA SESSİZ BOZULMA
Günlük aktivitelerde nefes nefese kalmak veya çabuk yorulmak, kalp-damar sisteminin zayıfladığına işaret edebiliyor. Bu durum, kalp krizi riskinin yıllar öncesinden habercisi olarak değerlendiriliyor.
Aile öyküsü ve diyabet varlığı risk faktörleri arasında önemli yer tutuyor. Diyabet hastalarında kalp krizi riski, daha önce kalp krizi geçirmiş bireylerle benzer seviyeye ulaşabiliyor.
Öneriler:
Akdeniz tipi beslenme (sebze, balık, zeytinyağı, tam tahıllar)
Düzenli yürüyüş
Yemek sonrası hafif hareket
Yüksek yoğunluklu kısa egzersizler
Geç saatlerde yemekten kaçınma